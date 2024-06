Carmen Borrego estalla y recupera las espantás de plató de la era 'Sálvame': "Voy a terminar ingresada"

Quien hay sintonizado Telecinco en la tarde de este viernes habrá visto una escena propia del extinto Sálvame, cuando los colaboradores (e incluso presentadores) abandonaban el plató tras un gran momento de tensión. Este viernes, en Así es la vida, Carmen Borrego ha protagonizado una escena que bien nos recuerda al extinto formato. Lo ha hecho, además, horas antes de la entrevista de Terelu Campos en De Viernes para hablar del embarazo de Alejandra Rubio (24) y Carlo Costanzia (31). Tras ser cuestionada por la forma en la que la familia Campos se gana la vida, ha estallado e incluso ha abandonado el plató.

"¿Alguien puede entender que yo voy a terminar ingresada? No podemos más. Para mí lo fácil es callarme y darle la palabra a mis compañeros. No lo voy a hacer. Estoy hartísima", ha dicho, tras ver un vídeo de una de las mejores amigas de su madre, indignada por la misa que organizaron la semana pasada en honor a la periodista.

Antonio Montero le ha recordado: "Tienes que entender que la fama no es un paseo por las nubes. Con la fama se gana un dinero y se vive como poca gente en este país, ni siquiera un presidente del Gobierno tiene el sueldo que se gana con la fama. Y al final, no te quejes. Si te molesta el rollo te vas y te olvidas". Borrego, indignada, le ha contestado: "Vete tú, igual te vas tú".

Tras no frenar el run run en el plató, Borrego ha estallado: "No puedo más. Efectivamente Antonio tienes razón". Y ha añadido, completamente fuera de sí, envalentonada, levantada de su silla e incluso dando manotazos en la mesa: "Yo llevo 30 años trabajando que tengo de vivir de lo que pasa en mi familia porque vives tú, y no eres de mi familia. ¿Te queda claro? Y yo tengo que afrontar aquí todos los putos días cosas que no me gustaría afrontar. Cobrando o sin ello. Y ya está bien de cinismo".

En este sentido, ha añadido: "Porque tú y mucha gente quiere saber lo que pienso yo de mi hijo y lo que pienso yo de lo que se ve ahí. Y me lo preguntáis aquí todas las putas tardes. Ya está bien de cinismo. ¿Qué quieres que me vaya? No tengo ningún problema".

Carmen ha abandonado el plató, aunque no ha tardado en volver. Ya más serena, aunque exponiendo el mismo argumento. En paralelo, Kiko Matamoros ha dicho en Ni que fuéramos Shhh que a lo mejor "ha recordado" que en Mediaset está prohibido abandonar un plató debido al Código Ético que implantó en grupo en la última era de Sálvame.