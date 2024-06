Carmen Borrego señala a los culpables de su última "crisis nerviosa": "Mi hermana pensó que teníamos que ir al hospital"

Carmen Borrego reapareció este lunes en el plató de Así es la vida, el mismo del que este viernes se marchó de manera abrupta tras un encontronazo con Antonio Montero. La hermana de Terelu Campos no soporta los efectos que está teniendo en su familia el embarazo de su sobrina, Alejandra Rubio. Una polémica a la que se suman las críticas que Meli Camacho y el chófer de su madre, Gustavo Guillermo, vertieron sobre ella y su hermana por su forma de gestionar el último homenaje a María Teresa Campos.

De nuevo reunida con sus compañeros, y visiblemente más calmada, Borrego transmitió su decisión de guardar silencio en un momento en el que el clan Campos se encuentra en el ojo público: "Yo he tomado una decisión después de lo que me pasó el viernes y es que no voy a contestar ya más a injusticias, mentiras y a personas que hemos nosotros hemos valorado, que han estado dentro del núcleo familiar, que mi madre ha querido muchísimo y yo no entiendo lo que están haciendo".

Para la hija de la veterana presentadora "no vale la pena" responder a determinados mensajes, entre ellos, los de Gustavo. Fueron estos los que le causaron "la crisis nerviosa" en el programa anterior: "No me importa contarlo. Cuando veo por primera vez estas declaraciones, a mí me da una crisis nerviosa. Llamo a mi hermana y mi hermana se piensa que nos tenemos que ir a un hospital. Me vuelvo loca, loca, porque no se puede tener tanta crueldad con las personas que supuestamente dices que quieres. Yo desde luego no lo he hecho nunca ni lo voy a hacer".

Ahora posa sus esperanzas en Alejandra y el bebé que espera con Carlo Costanzia. "Yo espero que Alejandra sea el hilito que una a esta familia. Yo siempre estaré a favor de la familia unida", expresó, cansada de hilar un fiasco tras otro. Y es que a su precipitada salida de Supervivientes por cuestiones médicas se sumó la separación de su hijo y Paola Olmedo. José María Almoguera le ha retirado la palabra.

Su última 'espantá'

Borrego abandonó el plató del magacín el pasado viernes después de que se emitiera un vídeo de Gustavo Guillermo hablando sobre su ausencia de la misa a María Teresa Campos y señalando a las hijas de la periodista fallecida como las culpables de la misma. "A mi madre le encantaría que siguierais haciendo el ridículo como lo estáis haciendo", apuntó la tertuliana. Y remató: "Yo ya pediría a este programa y a todos ya en beneficio de mi salud mental, es que no quiero escuchar el total de este señor. Si es posible no hacerme daño con el tema de mi hijo, lo agradezco".

"¿Alguien puede entender que yo voy a terminar ingresada? No podemos más. Para mí lo fácil es callarme y darle la palabra a mis compañeros. No lo voy a hacer. Estoy hartísima", exclamó la colaboradora del programa, a quien Antonio Montero le dijo que debía asumir su papel como persona pública que gana dinero hablando de su vida. La hermana de Terelu abandonó el plató, pero al cabo de unos minutos volvió más relajada.