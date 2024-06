Lequio acaba con la paciencia de Carmen Borrego al pincharle con la "enemistad" de Mar Flores y Terelu: "No puedo más"

El embarazo de Alejandra Rubio a los 24 años está atosigando de preguntas a su tía, Carmen Borrego. Este jueves ha respondido a un ex novio de la joven, que ha realizado feas insinuaciones sobre ella. "Mientras sea verdad que está de tres meses y no de cinco...", ha señalado el joven Alberto en una conversación con Vamos a ver. Borrego le ha contestado: "Los ex son ex por algo, y tú no entras ni en la categoría de ex. Lo que está claro es que el hijo no es tuyo y nos da exactamente igual lo que pienses. Puedes seguir hablando, pero me pareces un reventado".

Pero Carmen ha ido más allá y cansada de la insistencia de Alessandro Lequio ante otros comentarios del embarazo de su sobrina y Carlo Costanzia (31), ha perdido la paciencia. "No puedo más".

El conde italiano le había sacado a la palestra otra vertiente abierta: el de la supuesta "enemistad" entre las consuegras y futuras abuelas, Terelu Campos y Mar Flores. "Es muy difícil que exista una enemistad cuando no hay una amistad", ha sentenciado tajante Carmen, sin hacer referencia a que Terelu es una de las mejores amigas de Nuria González (la viuda de Fernando Fernández Tapias). Todo lo contrario que pasa con Nuria y Mar desde hace décadas.

Lequio - poco antes - también le ha sacado otros temas, como el famoso test de embarazo que hace tres meses sacó a la luz Informalia. También se ha debatido si es demasiado joven para ser madre y si está preparada para ello. Borrego, agotada, le ha contestado: "Si lo que pretendes es que hable mal de mi sobrina...". Y Lequio ha dicho que sabe de lo que habla, pues él también fue padre poco después de comenzar una relación con Antonia Dell'Atte: "Yo cometí ese error y fue el más grande de mi vida. No por mi hijo, por el momento y por la persona. Un error del que sigo purgando toda la vida".