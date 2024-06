Carmen Borrego, irónica sobre la portada de su sobrina: "No seré yo quien critique que alguien haga una exclusiva"

Con la noticia bomba del embarazo sorpresa de Alejandra Rubio en boca de todos -y eso que el 12 de febrero Informalia ya había contado cómo la hija de Terelu fue pillada comprando tres tests de embarazo en una farmacia de Pozuelo-, la futura tía abuela de la criatura, Carmen Borrego, tuvo la valentía de acudir este mismo miércoles a la plaza de Las Ventas, donde se entregaron los Beef Awards, y torear las preguntas de la prensa sobre el bebé que su sobrina y el novio de esta, Carlo Costanzia, tendrán en común previsiblemente para diciembre. "¡No voy a dar ninguna rueda de prensa!", anunciaba la Borrego ante el interés masivo de la prensa que se le abalanzó en el evento. "Es una buena noticia, no es ningún drama", puntualizó antes de decir: "Y, oye, yo ya he dicho que fui madre con 23, fui una madre joven y encantada, y ella siempre ha querido ser madre".

Sobre si le sorprendió la noticia, Carmen confesó: "¡Me sorprendió la de mi hijo cuando estaba casado e iba a ser papá! Pues claro", comentó antes de capear una avalancha de preguntas que fue contestando con toda la calma que fue capaz de sacar. "A mí en el reportaje me parece que están espectaculares de guapos los dos", dijo orgullosa antes de tener que defender a su sobrina de las críticas por haber hecho una exclusiva cuando ella dijo que jamás vendería su vida: "Ay, decimos tantas cosas a lo largo de nuestras vidas que luego cambiamos, que esa es una más. Yo creo que todo el mundo tiene capacidad de cambiar de opinión, que los momentos de la vida son distintos y que no seré yo quien critique que nadie haga una exclusiva", dijo en directa alusión a su hijo y su nuera. Y continuó: "Son jóvenes, están enamorados y nace un niño del amor. Es lo más importante. Uno dice una cosa en su momento, luego cambia de opinión, las circunstancias de la vida cambian y yo creo que no tiene mayor importancia".

De su sobrina dijo que evidentemente "está nerviosa", pero que cree que "va a ser una madraza". Y sobre los consejos que le ha dado, manifestó: "Yo le he dicho: 'No te preocupes por nada, que lo crío yo'. Más no le puedo decir". Parece que en lo que no se va a meter la tía es en el nombre que le pondrán al bebé, o en si se llamará Teresa si es niña: "Eso es algo que deben decidir los papás. Mi hijo se llama José María por su abuelo y estuve encantada de hacerlo".

Sobre el padre, Carlo, la Borrego no se quiso mojar: "No lo conozco. Me parece un chaval estupendo. Y siempre que nace un niño fruto del amor, y están súper enamorados, es muy importante. Lo que me parece mal es que se tengan niños para arreglar una pareja, pero cuando un niño nace del amor siempre es un motivo de celebración". Tampoco quiso meterse en jardines cuando le preguntaron a Carmen sobre el acercamiento que ahora tendrán que dar Terelu y Mar Flores ante la llegada del bebé: "Eso no me corresponde a mí. Pero de lo que no se puede hablar es de una mala relación cuando no existe esa relación".

Lo que sí que remarcó es que María Teresa, si hubiese vivido, "estaría encantada" con la noticia: "Ella ya le había dicho a sus nietos que quería ser bisabuela, incluida a Alejandra y ella sería muy feliz en estos momentos y me duele que no pueda vivir el momento feliz de su nieta".

En cuanto a si suenan ya campanas de boda en el clan Campos, comentó: "No tengo ni idea. Yo sé que Alejandra siempre ha dicho que se quería casar, pero la decisión es de ellos. Si se casan, fenomenal; y si no, también", comentó ante las cámaras y micros antes de realizar una queja: "Las mujeres tenemos un mensaje que no me gusta de 'se ha fastidiado la vida', pero las mujeres somos madres y trabajamos, no tenemos ningún problema por ser madres".

Carmen no obvió otros temas como la broma en la que ella participó cuando fue su propia nuera la que estaba embarazada: "El gancho fui yo y ella estaba histérica al pensar que le tenía que decir a su madre que estaba embarazada. También hace unos años… es muy distinto todo. Yo creo que las madres no tenemos la potestad de lo que hacen nuestros hijos, nuestros hijos son libres y ella es un mujer joven, independiente, enamorada, una mujer que tira adelante con su embarazo y su tía, que soy yo, lo celebra".