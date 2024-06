Carlo Costanzia pierde la paciencia tras el positivo en Covid de Alejandra Rubio: "Os vais a cagar"

Nervios y preocupación en la familia Campos tras anunciar que Alejandra Rubio, embarazada de más de tres meses, ha dado positivo en Covid este miércoles. Un inesperado revés que ha puesto en alerta tanto a su madre como a su novio, Carlo Costanzia, que ha mostrado su peor cara al ser preguntado por el tema: "Os vais a cagar".

La situación es muy estresante para el actor italiano, que no vive con Alejandra a pesar de las circunstancias. Serán padres de su primer hijo el próximo mes de diciembre pero no han querido precipitarse y, de momento, mantienen sus respectivos hogares por separado. A las puertas de la casa de Carlo ha tenido lugar su último enfrentamiento con la prensa, que este miércoles le preguntaban por el estado de salud de Alejandra: "Grábame un poco más la casa y así os denuncio bien a todos. No os preocupéis. Tira para adentro", ha dicho muy enfadado. El reportero le pedía calma y él, con voz calmada, eso sí, respondía: "Si no me enfado, os vais a cagar", zanjaba antes de dar un portazo.

Carlo Costanzia está a nada de ponerse a repartir hostias a los reporteros.



Guardad tuit. #NiQueFuéramos26J pic.twitter.com/fvLUAG2qRE — • TodoSalseO • ????? (@TodoSalseos) June 26, 2024

Carlo denuncia el seguimiento mediático que sufre desde que se hiciera pública su relación con Alejandra Rubio, el pasado mes de febrero, pero olvida que él también se ha sentado en tres ocasiones en el plató de De Viernes y ha protagonizado la portada de Hola junto a su chica por jugosas cantidades de dinero. Una decisión tan legítima y respetable como cualquier otra pero que acarrea unas consecuencias (y ninguno de los dos es nuevo en el 'mundillo') que ahora no están dispuestos a asumir. Ya lo dijo Ana Rosa Quintana este martes: "Relájate chica, esto es el show business".

Terelu Campos también ha sido parca en palabras. Tras enterarse de que su hija embarazada sufría covid ha acudido a su casa en compañía de una amiga, a pesar de ser paciente con alto riesgo de contagio (continúa en tratamiento contra el cáncer y estuvo ingresada por neumonía el pasado marzo). Quizás por eso (porque no ha podido quedarse a su lado para cuidarla en estos momentos) se ha mostrado muy seria y preocupada: "Está bien, ella está bien", ha dicho sin mirar a los periodistas. "Preferiría que no tuviera el covid, claro, pero qué le vamos a hacer", ha asegurado antes de montar en su coche privado.