Jorge Javier aplaude el negocio de Alejandra Rubio con su embarazo y apunta a otra dirección: "Ahí es donde está la madre del cordero"

Jorge Javier Vázquez, entre gala y gala de Supervivientes, se ha pronunciado acerca de uno de los temas que vertebran la crónica social del momento: el embarazo - con exclusiva incluida - de Alejandra Rubio (24) y Carlo Costanzia (31). El presentador ha salido en defensa de la hija de Terelu Campos, reivindicando su derecho a hacer exclusivas pese a que hace poco Alejandrita dijera todo lo contrario, y también ha hablado del otro foco de atención en toda esta historia: la verdadera relación entre las consuegras, Terelu y Mar Flores.

"Teniendo en cuenta le edad de los protagonistas era más esperable una ruptura que un hijo, así que el embarazo nos ha pillado a todos con el pie un poco cambiado. Es un giro de guion que nunca vimos venir", escribe el presentador de Telecinco este miércoles en su blog de Lecturas. Y añade: "Tener un hijo con una persona con la que llevas un mes puede catalogarse como locura, pero de muchas locuras han salido frutos extraordinarios".

Sobre la exclusiva que concedió la nieta de María Teresa Campos y su novio actor e 'hijo de', dice: "Veo a Terelu en ¡De Viernes! decir que su hija ha hecho la exclusiva de su embarazo porque como se va a quedar sin trabajo tiene que pensar en su economía. Como excusa es bastante tramposa. Alejandra Rubio ha dado una exclusiva porque le han pagado mucho dinero. Punto. No hay más", explica. A Jorge no le vale la excusa de que Así es la vida eche el cierre en julio tras una temporada no fructífera en audiencias y Alejandra, en principio, se quede sin una silla en televisión.

En cuanto a las contradicciones de Alejandra - que se mostró muy crítica con su primo por vender una exclusiva - sale en su defensa: "Otra cosa es que la niña haya dicho en multitud de ocasiones que no comercia con su vida privada y que ahora se vean en la obligación de defender lo contrario. Pues se acepta y a otra cosa. Esto es la vida: pensar de una manera firme y contundente un día y al otro tener que tragártelas dobladas". Y en este sentido, añade: "A mí eso no me parece malo: te hace ser más reflexivo y empático con el prójimo. Lo que me parece una insensatez es exigirle coherencia a una persona de veinticuatro años. Un imposible".

Por tanto, Jorge defiende el derecho de la joven a vender su vida: "Escrito lo cual, hay que empezar a dejar de criminalizar el hecho de vender exclusivas relativas a tu vida privada. Revitalizan el negocio y contribuyen a dar aire al género del corazón. Ojalá tuviéramos personajes que se dedicaran exclusivamente –valga la redundancia– a venderse".

Sobre 'Terelú' Campos y Mar Flores

Para su antigua compañera en Sálvame, Jorge Javier también tiene unas palabras: "En ¡De Viernes! se autoproclamó hermana de Nuria González, que es la viuda de Fernández Tapias, el señor que tuvo un rollo con Mar Flores, que ahora mismo es la madre del padre del que será su primer nieto. Lo que más me interesa de toda esta historia es lo que piensa Terelu de Mar y a la inversa".

El presentador sentencia: "No hay que ser muy avezado para darse cuenta de que no se soportan, de ahí que la gracia del embarazo de Alejandra radique más en la intrahistoria de las consuegras que en el nacimiento del bebé en sí mismo. ¿Cómo se referirá Mar a Terelu en la intimidad? ¿La llamará Terelu o Terelú? ¿Qué dirá Terelu de Mar cuando esté tomándose sus copazos piscineros con Nuria González? Ahí, ahí es donde está la auténtica y verdadera madre del cordero".