Alejandra Rubio niega que haya vendido más exclusivas: "No he cerrado ningún pack ni vais a ver la cara de mi hijo"

De todas las críticas que se han vertido sobre Alejandra Rubio, la palabra que más se ha repetido es "incoherencia" por haber negociado la exclusiva de su embarazado con la revista Hola. "Te tachan de incoherente porque has vendido la exclusiva", ha comenzado fuerte Sandra Barneda en el plató de Así es la vida. Ha sido en su regreso al trabajo después del posado con notición incluido sobre su próxima maternidad.

Las críticas más encendidas, las de Alessandro Lequio. "La exclusiva no te obliga a hablar, pero si a sonreír, esta chica está gruñendo desde que sale de casa." Y ha vaticinado cómo sería su regreso al plató de Telecinco este martes 25 de junio: "Hablará, pero no dirá nada, seguirá el modelo de la madre. Hay que cumplir con la exclusiva y con las cláusulas, lo que no me parece bien es esta actitud. Tiene profesores en casa, la universidad que no ha hecho la tiene en casa", la lanzado con ironía.

También crítico, Antonio Rossi, que remarcaba cómo Alejandra ha ensanchado el business a su madre y su tía con el bebé. El rostro de la benjamina de las Campos mientras miraba el vídeo de los más críticos era impagable. "Alexia Rivas, yo hago lo mismo que tú", ha afeado a la reportera sus críticas. En el vídeo también hemos visto a Ana Rosa Quintana, que deslizaba el argumento recurrente de "no tener otro trabajo"; o ese "has abierto la veda", de Mariángel Alcázar. "¡Buenooo, mira...!", ha tomado aire la hija de Terelu. "Da igual lo que diga... Nunca he vendido mi vida en exclusivas y lo que he hecho ha sido porque ni la tripa ni el hijo me los puedo meter por la manga: se va saber sí o sí. Lo que quería hacer era darlo de una una forma bonita, pero lo que están diciendo es que estoy flipando. Es que no ha sido esa cantidad ni de lejos. Se refería, sin mencionarlo, a los 85.000 euros que señaló Lequio. "Me avergüenzan mis propios compañeros", se ha lamentado la hija de Terelu.

"¿Has firmado un pack?", le ha preguntado Sandra. "Por Dios. No, no. Los dos lo tenemos clarísimo. No creo que cambie de opinión. Y ha zanjando: "No he cerrado ningún pack ni vais a ver la cara de mi hijo".Entonces se ha puesto a la defensiva: "Yo, gracias a Dios, tengo mucho trabajo. Estoy agradecida a la cadena y no necesito esto para vivir. He hecho esto también para que personas como Lequio no se sientan en un plató y lo digan (hablen de ella) de una forma fea".

A vueltas con las "fotos bonitas" y con el esfuerzo de contarlo "bonito", la benjamina de las Campos ha seguido insistiendo en que ella no necesita vender nada. "Yo nunca he vivido de las exclusivas, no lo necesito. Me están ofreciendo sentarme en todos los sitios del mundo mundial". Sobre la incoherencia de revelar (a cambio de dinero) su embarazo, Alejandra ha renegado de todo y ha plantado cara a los reproches: "Se va saber igual y lo que no quiera contar de mi vida no lo voy a contar". "¿Qué imagen se ha creado de ti?", ha dicho Barneda. "No me representa lo que la gente dice de mí. Se han pasado ocho pueblos. Me habéis convertido en una persona que no soy, que no doy palo al agua porque he cambiado de carrera dos veces. No tengo la carrera de periodista, tengo la de arte dramático. Mi abuela tampoco tenía la carrera de periodista". Su hábito de fumar también ha sido objeto de polémica. "Obviamente, fumar en el embarazo es malo, punto", ha admitido. Además, ha dejado claro que está tratando el asunto con su ginecóloga.