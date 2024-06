Juan del Val opina sobre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia: "Hay parejas que son un desastre"

La noticia del embarazo de Alejandra Rubio con Carlo Costanzia ha hecho correr ríos de tinta desde que la pasada semana dieran la exclusiva. No han sido pocos los que han comentado su futura maternidad con su actual novio cuando solo llevan cinco meses de relación. Juan del Val no ha sido ajeno a la polémica y ha querido mandar un mensaje en el programa de La Roca para apoyar la decisión de la pareja.

No es la primera que el comunicador se hace notar en el programa de La Sexta presentado por Nuria Roca. Si la semana pasada Juan del Val cogía el relevo a última hora para sustituir a su mujer en el espacio televisivo, ahora ha sido tajante a la hora de mostrar su apoyo a Alejandra Rubio. Ha dejado claro que el tiempo que lleven en una relación no importa mucho, ya que "hay parejas que son un desastre y llevan muchísimo tiempo". "Tampoco me parecen tan jóvenes", ha indicado Del Val.

Una opinión que la propia Nuria Roca ha reforzado: "Yo creo que van a durar", ha comentado sobre la bonita relación que empezó de manera tan mediática entre la hija de Terelu Campos y el hijo de Mar Flores. Sin embargo, el comunicador no ha querido quedarse solo con sus deseos positivos para los futuros padres, sino que también ha señalado este domingo que "todo el mundo tiene derecho ha equivocarse en la vida".

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, una relación mediática

Desde sus inicios la relación entre Alejandra y Carlo ha despertado el interés en la prensa del corazón. Durante los primeros meses los medios han hecho un seguimiento exhaustivo sobre la pareja y, aunque en reiteradas ocasiones han mostrado su hastío a la presión mediática, han sido varias las ocasiones en las que el hijo de Mar Flores ha aparecido en platós de televisión. Ya sea para hablar de la polémica que concierne a su hermano, acusado de un supuesto intento de asesinato, o de su relación con la familia de Alejandra Rubio.

Ahora el foco los ha puesto en el centro de atención y, si antes ya se medía hasta la ropa que llevaban o dejaban de llevar, la noticia del embarazo hará que todos estén muy pendientes de una de las relaciones más mediáticas del panorama nacional. El primer ejemplo de ello ha sido la última historia de Alejandra Rubio en su perfil de Instagram. Este domingo, por primera vez desde que se conoció la exclusiva, la hija de Terelu Campos ha roto su silencio para apoyar a una muy buena amiga suya.