Alejandra Rubio rompe su silencio tras anunciar su embarazo a golpe de exclusiva: "Siento un orgullo inmenso"

Cuatro días después de anunciar a golpe de exclusiva que estaba esperando un bebé con Carlo Costanzia(31), Alejandra Rubio (24) ha roto su silencio este domingo a través de sus redes sociales.

"Siento un orgullo inmenso. Conseguirás todo lo que te propongas. Te amo, hermana", ha manifestado la hija de Terelu Campos en su perfil de Instagram. Junto con esta dedicatoria, la nieta de María Teresa Campos ha compartido una imagen de una amiga suya en una obra de teatro. Hay que recordar que, aunque actualmente Alejandra trabaja opinando de la vida de los demás en televisión, la sobrina de Carmen Borrego sueña con ser actriz y se está formando para ello.

Tras anunciar en su revista de cabecera que está embarazada de tres meses y medio, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia viajaron hasta Formentera para intentar desconectar de la prensa. Sin duda, una decisión poco meditada por los jóvenes, ya que, cómo ellos mismos ya sabrán, estos meses de verano las islas pitiusas se inundan de paparazzis.

Mientras Alejandra y Carlo disfrutaban de Formentera en un catamarán que han alquilado por 12.000 euros la semana, Terelu Campos se ha sentado en dos programas de televisión en menos de 24 horas para intentar aclarar las contradicciones que ha sembrado la propia Alejandra al anunciar su embarazo en una exclusiva pasada por caja.

"Se puede opinar de todo, faltar al respeto e insultar no. Estoy dolida y cabreada, hay que tener tacto con una mujer embarazada de su primer hijo y no se puede decir que mi hija vive de las exclusivas porque no es verdad", sentenció la hermana de Carmen Borrego en ¡De Viernes!.