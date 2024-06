Terelu Campos revela qué es lo que peor lleva Alejandra Rubio de su embarazo: "Ha tenido malestar..."

Terelu Campos ha acudido a dos programas en menos de 24 horas para hablar sobre el embarazo de su hija Alejandra Rubio, de 24 años de edad. Tras hacer frente a todas las críticas en Telecinco este viernes, la hija mayor de María Teresa Campos ha revelado este sábado en TVE que es lo que peor está llevando Alejandra de su embarazo.

"Alejandra está bien, a días... Hay embarazos que a la mujer le trastoca más el cuerpo, yo es que tuve uno buenísimo", ha comenzando explicando la hermana de Carmen Borrego en D Corazón, el programa donde cada fin de semana comenta la actualidad de la crónica social.

Asimismo, Terelu ha revelado que, de momento, Alejandra no ha tenido antojos, pero sí malestar. "Antojitos que yo sepa no, pero tampoco me lo ha contado. Ha tenido malestar", ha manifestado.

Más allá de aclarar cómo se encuentra Alejandra físicamente, la ex de Pipi Estrada ha asegurado que a su hija le cuesta encajar las críticas por anunciar su embarazo a golpe de exclusiva. "Lo que peor lleva Alejandra son las críticas a que lo rentabilice (el embarazo). Las circunstancias profesionales cambian y eso le ha hecho sopesar. Ahora tiene una responsabilidad, han decidido traer un hijo al mundo. Sé por qué lo ha hecho", ha matizado la presentadora.

Además, Terelu ha matizado que la portada de la semana pasada en ¡Hola! ha sido la primera exclusiva para su hija. "Ella como tal no ha dado nunca una exclusiva. Se puso conmigo cuando cumplió 18 años porque le dije 'tu cara va a salir hasta en el BOE'...por qué no hacemos unas fotos bonitas y ya está", ha aclarado.