Pedro Sánchez enfanga el enchufe de Terelu: repasamos cómo regresó a TVE aunque sea 'infiel' con Telecinco

Terelu Campos se quedó sin trabajo en Mediaset pero empezó a colaborar en varios programas de TVE justo tras visitar en Moncloa a Pedro Sánchez. Ella niega enchufes pero cuando tiene algo que decir, como hablar del embarazo de su hija, se va a otra cadena y le dejan. Tienen que tragar porque el padrino manda. El líder socialista invitó a Terelu Campos y a Carmen Borrego a La Moncloa a finales del pasado mes de septiembre en medio de cierta estupefacción, tres semanas después de la muerte de su madre. Las dos hijas de María Teresa Campos fueron recibidas por el presidente del Gobierno a raíz de una fotografía que la difunta comunicadora guardaba con cariño. La visita al palacio que es sede del poder Ejecutivo se gestó en el tanatorio pero no pudo celebrarse hasta el lunes 25 de septiembre. Un día después de producirse, Carmen Borrego nos explicaba los detalles sobre el encuentro y agradecía el cariño del líder socialista.

El motivo oficial de ese café que la madre y la tía de Alejandra Rubio compartieron en Moncloa fue una fotografía que María Teresa Campos guardaba con mucho cariño. En la imagen salen Sánchez y la comunicadora durante una entrevista que le hizo en Qué tiempo tan feliz. "Cuando se lo dije me espetó: 'Yo la quiero para mí. Venid a Moncloa un día a tomaros un café", contó Borrego.

La verdad es que Pedro Sánchez sorprendió a a más de uno cuando un día antes del debate de aquella absurda investidura que perdió Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados abrió las puertas del recinto de presidencia a Terelu y Carmen Borrego. Las hermanas se presentaron en Moncloa horas antes del funeral por su madre, que tuvo lugar a las nueve de la noche en la Iglesia Santa María de Caná de Pozuelo de Alarcón, a las afueras de Madrid. Desfilaron las ministras Pilar Alegría, Isabel Rodríguez y María Jesús Montero pero Sánchez no pudo asistir: les dijo que no podía acudir por el debate de investidura. Nueves meses después de tan pintoresca reunión podemos confirmar que salió de él que fueran a Moncloa.

Recordemos que Carmen entró allí con un sobre. La hija menor de la comunicadora llevaba en efecto una foto de María Teresa y el presidente juntos. Las hermanas querían que el político se la firmara, y así lo hizo el presidente. Se habló entonces del gran cariño que el socialista sentía por la que fuera reina de las mañanas y trascendió que sus conversaciones con ella "por teléfono" se daban con frecuencia. Después empezaron a salirle en TVE programas a Teresa Lourdes Borrego Campos, más conocida como Terelu, y saltaron los rumores sobre si Pedro Sánchez la había enchufado tras quedarse sin el chorro diario de dinero de Sálvame. A la primogénita de María Teresa siempre le ha molestado el término que le ha perseguido en la mayor parte de su trayectoria profesional: "Enchufada". Pero es inevitable recordar el poder inmenso y las relaciones personales de su madre. Aun reconociéndole algunos éxitos en las televisiones autonómicas, principalmente Con T de Tarde de Telemadrid, la hija de María Teresa Campos no puede negar que ser 'hija de' ha influido en su carrera. María Teresa la cobijó bajo sus faldas durante más de dos décadas. Y parece que lo hace después de muerta.

Lógicamente Pedro Sánchez no va a admitir que llamó a sus obedientes soldados y soldadas en TVE para que ayudaran a Terelu. Pero los hechos demuestran que en los últimos meses la sombra del padrinazgo también sobrevuela sobre Terelu Campos, y que, tras ser abrazada por el presidente, fichó por 4 programas diferentes de TVE: La Plaza de La 1, Mañaneros, Bake off: famosos al horno y DCorazón. No puede decir que haya triunfado en ninguno y en el caso del programa de Jordi González los datos son desastrosos. Para colmo, le pagan 600 euros cada vez que acude y a menudo va para no decir nada. Además, cuando tiene algún contenido bomba, les pone los cuernos con Telecinco y se va a Mediaset a cobrar el pastizal en prime time y hablar de Mar Flores, del embarazo de su hija y de lo que haga falta.

Fuentes de la corporación pública reconocen que la 'hijísima' ha tenido trato privilegiado en todos los programas, ya que ha recibido sueldos superiores a la media de contertulios (o concursantes, en el caso del reality show repostero). En La Plaza de La 1 tenía un caché de 550 euros por participación, pero el fracaso del magazine liderado por Jordi González frenó su recaudación: colaboró en 4 de los 8 programas que se emitieron, por lo cual facturó 'apenas' 2.200 euros (más IVA). Pero lo peor son lo aires de superioridad que se da Terelu, consciente de que va protegida por el poder.

Desde RTVE explican que otros compañeros de Terelu en este espacio de fin de semana cuentan con un salario inferior. Y esta diferencia de cachés también fue objeto de comentarios en Bake off: famosos al horno. En el reality show gastronómico cada concursante se embolsó una media de 10.810 euros, de media, con otros participantes como Alba Carrillo y Rocío Carrasco.

Algunas fuentes indican sitúan la cifra del caché de Terelu, que fue el primer fichaje confirmado por el concurso gastronómico, en alrededor de 15.000 euros por gala (lo cual conllevaría que hubiera cobrado un sueldo de 120.000 euros por las 8 galas en las que participó). Dicen que la mano que mece la cuna de Terelu Campos y la enchufa en TVE está en las plantas nobles de la casa. Señalan al cesado director general de contenidos de RTVE, José Pablo López como la persona que en un principio impuso la presencia de Terelu. Ahora quien ha tomado el relevo de cumplir la orden se llama Ana María Bordás, directora de Originales de RTVE, Magazines, Entretenimiento, y jefa de la Delegación Española en Eurovisión, entre otras muchas responsabilidades, como pilotar la unidad de Nuevos Formatos. Es una histórica de RTVE que ocupa de facto las labores del cesado José Pablo y que mantiene el poder ejecutivo en la casa al margen de la presidencia interina de Concepción Cascajosa. En realidad, cumplen órdenes.

Un ex de Terelu, Pipi Estrada, insinuó que hubo intercesiones en su favor: "Si tú pagas en una empresa privada, pues es una empresa privada que hace y deshace como quiere, pero con el dinero que pagamos todos, cuando hay un tráfico de influencias...". La propia Terelu el pasado mes de septiembre en Lecturas ya se hizo eco antes de ser despedida del semanario del presunto apoyo de Sánchez para fichar por TVE, que también hay que recordar que fichó a varias rebotadas de Telecinco sin que les conozca simpatías desde La Moncloa.

"Volver a entrar por los pasillos de Prado del Rey, después de 27 años, me ha removido preciosos recuerdos. Volver a subir a la redacción que dejé hace más de dos décadas ha sido muy especial. Una redacción que ahora ocupa el equipo de 'La Plaza', uno de los programas en los que he vuelto a trabajar después de muchos años en la televisión privada. No sé si existen las casualidades, pero puede que sí. Creo que ella, mi madre, estaría muy contenta de mi regreso a TVE", escribía en su blog, ya desaparecido, igual que el programa, que fue un fracaso estrepitoso.

"Por cierto, para esas lenguas viperinas, mi incorporación a Televisión Española nada tiene que ver con la visita que hace una semana hicimos al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Hay que tener muy mala leche para insinuar que nuestra visita a la Moncloa tiene que ver con mi trabajo actual en Televisión Española. Hay que tener una gran dosis de ignorancia para no saber que esto no es algo que se haya cerrado con la muerte de mi madre". Excusatio non petita...

Terelu niega que Pedro Sánchez posibilitase su fichaje por TVE

Pedro Sánchez no va a admitir que descolgara los teléfonos pero sabemos que recibió en Moncloa a Las Campos y les dio el pésame por la muerte de su madre. La sintonía entre el dirigente socialista y la ex reina de las mañanas era por todos conocida, pero la visita de las hijas de María Teresa alimentó el rumor que dice que Terelu fichó por TVE gracias al apoyo del PSOE. Informalia contó en su día el enfado de la dirección de Mañaneros contra Terelu Campos por su decisión de protagonizar una espantá en una semana en la que su hija Alejandra era protagonista de las revistas del corazón. Ahora ha vuelto a ocurrir con el embarazo. Recordemos que más allá de la postura formal de las Campos de que ellas con contertulias que se sientan en los platós para hablar de actualidad, rara es la semana donde sus asuntos personales o familiares no inundan conversaciones y portadas de revistas.

Las Campos, más personajes que contertulias

Carmen Borrego fue a Supervivientes y le dio un jamacuco, su hijo dio una exclusiva en la que dijo que se separaba de su mujer y pusieron a parir a Carmen Borrego; por el medio se metieron Bigote Arrocet y alguna de sus hijas a cobrar también, y a contar sus cosas, y hasta personajes colaterales del que fuera novio chileno de María Teresa; y Alejandra Rubio, que también es contertulia, como su madre y su tía, y trabajaba delante de las cámaras en el mismo programa que su primo Almoguera (fuera de pantalla), se hizo novia del hijo delincuente de Mar Flores, ex de Lequio, que atizaba a la pobre Alejandra por liarse con Carlo Constanzia: juntos, el primogénito de Mar Flores (cobrando) y su novia Alejandra Rubio se dejaron caer por DeViernes... Esto convirtió en consuegras potenciales a Mar Flores y a Terelu Campos, íntima de Nuria González, viuda de Fernández Tapias. Y este miércoles saltó el embarazo de Alejandra, que se reía cuando la pillamos comprando test de embarazo en marzo, cuando ya estaba esperando su bebé. Y las Campos dicen: "Yo de mi vida privada no hablo".

Terelu Campos cabrea a sus jefes y huye de TVE en la semana más complicada de su hija

La noticia de que Terelu va a ser abuela, como en su día las imágenes de Alejandra Rubio besándose apasionadamente con Carlo Constanzia, que cumplía condena por estafa continuada, ha sido otro de los bombazos que alimentan la actualidad, que se retroalimenta con declaraciones y reproches cruzados en el cas de las Campos. Que la nieta de María Teresa Campos esté embarazada del hijo de Mar Flores, es como regar de actualidad y morbo programas y revistas. De ahí que todas las tertulias se hayan llenado de comentarios sobre ellos incluso cuestionando que el que fuera protagonista de la serie Toy Boy estuviera detrás del chivatazo de la pillada.

La mano invisible del pasado: su madre

En 2014, tras superar un cáncer de mama y una ruptura sentimental, Terelu Campos decidió tomarse unas vacaciones como presentadora sustituta del Deluxe sin consultarlo con Paolo Vasile, que colocó en su lugar a María Patiño. Patiño posteriormente reconoció que este hecho enfadó a su compañera: "Al principio creí que estaba arrebatando algo, pero tuve la suerte de que hablé muy rápido con Terelu y lo solventamos. No he sentido que he usurpado el programa. Esta profesión es así. Terelu es una gran afortunada. No he sentido pena por ella. Es una mujer que ha tenido y tiene mil oportunidades. He entendido que Terelu lloró mucho y no me ofendió nunca". Peores palabras tuvo Patiño sobre María Teresa Campos, de la que dijo que "ejerció de madre", sin especificar cómo, pero añadió que "todo eso quedó en el olvido porque después tuvo un gesto muy bueno hacia mí".

Años después, tras una tensa entrevista a Jorge Javier a la ex reina de las mañanas, Patiño se posicionó junto a su amigo. "Me parece que estuvo maleducada y tuvo una actitud excesivamente caprichosa con un equipo que creo que en todo momento la ha cuidado, se le ha respetado y se le va a seguir respetando", afirmó en octubre de 2020.

Pipi Estrada ya había contado anteriormente que una de las razones que llevaron a María Teresa a dejar su trono matinal en Telecinco en 2004 fue por la negativa de Paolo Vasile a colocar a Terelu al frente del magazine vespertino A tu lado. "María Teresa le dijo en una cena a Vasile que A tu lado era un traje perfecto para Terelu, pero Paolo le dijo que no, que habían apostado por Emma García porque les gustaba su sonrisa y transmitía buena energía. Entonces ella le respondió que qué trayectoria tenía Emma García, que viera la trayectoria de Terelu", explicó.

El periodista deportivo, apuntilló: "La velada continuó de manera tensa. Cuando llegamos a casa, Terelu rompió a llorar diciendo '¡Este hijo de puta me ha humillado, me ha ninguneado... se va a enterar!' Un mes después, Teresa Campos deja Telecinco y se va a Antena 3". Sea como fuere, Terelu se ha alejado de sus antiguos compañeros de Sálvame y ha rechazado la oferta de Cristina Tárrega para integrarse en la segunda temporada de La vida sin filtros, de Telecinco. Será que ve futuro en TVE. Pero cuando conviene y la paga es buena, Mediaset saca la cartera, TVE deja que su 'estrella' se 'acueste' en Telecinco con Santi Acosta y Beatriz Archidona y luego vuelva a no contar nada a Jordi González y Jaime Cantizano, donde tienen que soportarla por narices y a cambio de un puñado de dinero público. Pero allí suele decir que de su vida no habla. Pero Pedro Sánchez manda.