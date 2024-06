Un embarazo sorpresa acaba de convertirlos en familia pero el pasado que arrastran no es, precisamente, el más amigable. Terelu ha evitado la pregunta sobre su relación actual con Mar Flores hasta este viernes: "Yo no tengo ninguna guerra con ella, ni por Nuria González ni por nadie. Yo conocí a Nuria mucho antes y para mí ella es familia", ha asegurado. "No tenemos mala relación porque no tenemos relación. ¿Si la vamos a tener ahora? Y yo qué sé... Yo jamás me negaré a conocerla personalmente".

Hay que recordar que Terelu es íntima amiga de Nuria González, la viuda de Fernando Fernández Tapias, fallecido el pasado mes de octubre. Ella fue su paño de lágrimas (y posteriormente su esposa) cuando el empresario rompió su polémica relación con Mar Flores y aseguran que la Campos, por lealtad y respeto a su amiga, se convirtió en 'enemiga' de la ex de Alessandro Lequio. Este viernes, Mar ha lanzado una pullita en sus 'stories' por la entrevista de Terelu en Telecinco pero esta le ha restado importancia: "Me parece una cachondada. Ni me enfado, ni me ofendo ni nada de nada".

Más charlatana se ha mostrado al hablar de Carlo, su nuevo 'yerno': "Es que no me acostumbro a que lo llaméis así. Decid el novio de Alejandra", ha dicho. Terelu ha confesado haber conocido al actor italiano unos días después de que su hija le anunciara el embarazo... y poco más: "No he hablado con él del embarazo porque nos hemos visto dos veces y había más personas delante. No nos hemos visto a solas". Sin embargo, esa primera impresión ha sido de su agrado: "Carlo es un hombre muy pausado y te da tranquilidad, paz. Me pareció una persona bastante inteligente, que sabe debatir y rebatir". Y ha añadido: "Quiero darle las gracias a Carlo por sus palabras sobre mí".