La enigmática publicación de Mar Flores con pullita para Terelu Campos antes de su entrevista en 'De Viernes'

Tres días desde que se anunciara el embarazo de Alejandra Rubio y la abuela Campos ya ha firmado un jugosísimo cheque de 85.000 euros para sentarse en un plató de televisión y hablar del tema. Una decisión aplaudida por muchos pero que no ha hecho demasiada gracia a otros, por ejemplo, a Mar Flores. La modelo, y también abuela de la criatura que nacerá el próximo mes de diciembre, ha compartido su opinión sobre la rajada de su consuegra con su círculo más cercano y no parece demasiado contenta: "Cada uno es mayorcito para hacer lo que quiera".

Así lo explicaba Leticia Requejo en TardeAR cuando la propia Mar Flores ha subido un 'storie' en redes sociales: "Experiencias DE VIERNES", ha escrito junto a la fotografía de un helicóptero en la ciudad de Oporto. Un enigmático mensaje que ha sido interpretado de diferentes maneras: "Mar Flores estará atenta al programa para ver lo que dice Terelu", "Mar Flores está alimentando la polémica", "Mar Flores pasa de todo y sigue con su vida y sus planes"...

El entorno más cercano de la ex de Carlo Costanzia y Alessandro Lequio asegura que no está demasiado contenta con la noticia de la próxima paternidad de su hijo y tampoco con la familia política que se ha cargado a las espaldas: "No metamos a las dos madres en el mismo saco porque Mar todavía no ha rentabilizado las historias de su hijo", afirman tajantes. Y desmienten, además, que esté negociando para conceder una entrevista: le han hecho la propuesta, pero la respuesta ha sido "No". "Ella nunca se sentará en un plató para hablar de la paternidad de su hijo porque no le corresponde", añaden. Otra pullita para Terelu, que hace solo tres meses aseguró que jamás hablaría de la vida privada de su hija. Ahora ha cambiado de opinión y está en todo su derecho. Ojalá también lo haga Mar y las veamos juntas muy pronto.