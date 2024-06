Terelu Campos revela cómo recibió el embarazo y habla por primera vez de su futura consuegra, Mar Flores: "Me enteré de sopetón"

"Yo me entero del embarazo de Alejandra de sopetón". Son las palabras de Terelu Campos en ¡De Viernes!, programa donde ha concedido una entrevista a propósito del embarazo de su hija. Telecinco ha emitido un avance del programa con las primeras y esperadísimas declaraciones de la hija de María Teresa Campos, que, tal y como se barajaba este jueves, estos días se preparaba para sentarse de nuevo en los platós. Informalia ya habló de las negociaciones de la presentadora con Telecinco para gestionar su regreso a Mediaset.

La hermana de Carmen Borrego romperá su silencio, así, dos días después de conocerse el futuro de Alejandra Rubio, de 24 años, y Carlo Costanzia, de 31. Y es que aunque la noticia pilló por sorpresa a Terelu, su entorno asegura que la recibió bien, volcándose plenamente en apoyar a su hija.

En su entrevista con Hola -revista que habría pagado hasta 85.000 euros a los jóvenes por dar el bombazo-, la futura mamá contó que Terelu "flipó" con el anuncio, pero que la apoyó en todo momento. Carmen Borrego, por su parte, dijo que en la familia las cosas estaban en orden y que un bebé siempre es bien recibido, especialmente cuando dos personas están "enamoradas".

"Yo dije: 'Ah, vale'. No tengas la menor duda. Yo voy a estar aquí. Toméis la decisión que toméis", cuenta Terelu en el espacio de Bea Archidona y Santi Acosta. Unas palabras que llegan tras conocerse la reacción del padre de su hija, Alejandro Rubio, quien no parece estar tan tranquilo con esta situación. "Esto es lo que hay, qué vamos hacer", dijo a la prensa el empresario, que cree que Alejandra y Carlo "son demasiado jóvenes".

Por otro lado, Terelu también se pronuncia en ¡De Viernes! sobre el hecho de que Mar Flores vaya a ser su consuegra. Estos días se ha comentado que ambas no se llevan bien, entre otros motivos, porque la madre de Alejandra es amiga de Núria González, la viuda del empresario Fernando Fernández Tapias, ex de Mar. "La madre de Carlo y yo no tenemos relación porque no la hemos tenido nunca". El resto de declaraciones se conocerán esta noche en pleno prime time.

Alejandra y Carlo, que salen juntos desde hace cinco meses, esperan a su bebé desde hace tres. Por tanto, se prevé que la criatura nazca en diciembre de este año. Los protagonistas de esta historia, que se han refugiado en Formentera tras anunciar su embarazo, se conocieron en los pasillos de Telecinco, cuando el segundo acudió a ¡De Viernes! para hablar de los dramas de su infancia.