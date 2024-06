La insultante cantidad que se lleva Terelu Campos en solo una semana gracias a la noticia del embarazo de su hija

Dicen que los niños vienen con un pan debajo del brazo y en el caso de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia el que viene trae una barra tan grande como para dar de comer a las dos familias implicadas y alguna sagas colaterales durante mucho tiempo.

A la exclusiva que dieron la nieta de María Teresa Campos y el primogénito de Mar Flores, por la que dicen que han cobrado unos 85.000 euros, se suma la recaudación de las abuelas. Sí, las abuelas, Terelu Campos y Mar Flores.

La madre de Alejandra Rubio lo hará esta misma noche en De Viernes, donde ya ha grabado hasta el scoop, y en el caso de Mar Flores parece que se está negociando, no en la tele, pero sí en su revista de cabecera. "El ofrecimiento se ha hecho. Otra cosa es que ella acepte. El no no ha sido rotundo porque es una noticia bonita, pero no le convence tener que hablar de todo lo demás y claro, por su ex, los problemas judiciales de Carlo y demás, también le van a preguntar por un buen puñado de euros", nos dice alguien muy cercano a la modelo.

Pero la que va a ganar dinero de verdad gracias al embarazo de su única hija es Terelu Campos. La ex de Pipi Estrada, nada más hacerse pública la noticia de que iba a ser abuela, empezó a negociar con la productora de De Viernes, bueno, ella no, su hermana Carmen, que es la que se ocupa de estos temas. La negociación fue fácil por el pastizal que le pusieron sobre la mesa, que la convenció enseguida. "Se va a llevar del tirón más de 70.000 euros por esta primera entrevista como abuela. Un dineral que muy pocos invitados logran, pero los jefazos creen que van a rentabilizar el caché de sobra. Se trata de su primera entrevista hablando del tema, todo el mundo espera ver su reacción a una noticia tan bomba y ella no ha abierto el pico de momento ni siquiera se ha dejado ver en ningún sitio, aunque lo amortizarán en varias entregas", nos dicen.

Y no sólo eso, sino que además Terelu también ha negociado una revista. Nos dicen que puede ser Hola y que podría embolsarse por esa entrevista, amable y posada, alrededor de 40.000 euros. Es decir, que en apenas una semana, Terelu Campos ha solucionado su año, porque se embolsará más de 100.000 euros. Y todo gracias a su hija.

Ya hemos dado buena cuenta en este periódico de los problemas económicos de Terelu. Y desde que acabó su contrato con Mediaset, más. La hija de María Teresa Campos sólo factura gracias a Televisión Española, donde parece que tiene un hada madrina, porque además se quedó sin su blog en Lecturas. Desde hace unos meses, Terelu sólo tiene varias colaboraciones en Mañaneros y también en D Corazón, donde por cierto, no están nada contentos con ella porque se ha negado a ir a los programas en los que colabora a pesar de ser la noticia de la semana. "Se ha negado", nos dicen. Y no nos extraña, cuando firmas una exclusiva hay condiciones y una es no hablar en varios días en otros medios, aunque sea precisamente en esos en los que trabajas. Su hija Alejandra ha hecho lo mismo con Cuarzo, la productora que hace Así es la vida. Sin decir ni mú en el espacio que la lleva pagando todo el año ha hecho la exclusiva en Hola! Y ha "huido" a Ibiza. No podremos verla hasta la próxima semana. En fin, la pasta es la pasta.