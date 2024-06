Sofía Cristo habla de Alejandra Rubio y del "susto" que ella misma se llevó a los 18 años: "Mi madre me dijo que para adelante"

El embarazo de Alejandra Rubio, a sus 24 años y cuando solo lleva cinco meses de relación con Carlo Costanzia (31), se ha convertido en el tema de debate esta semana. Cuando el entorno más próximo de los jóvenes ya han opinado sobre la futura maternidad de la hija de Terelu, le ha tocado el turno a Sofía Cristo, que ha apoyado a Alejandra y hasta ha confesado que, durante su juventud, también sufrió algún susto.

"Yo tuve un pequeño susto con 18 años. Luego no paso nada", ha revelado este viernes la exnovia de Nagore Robles, que se declara bisexual, en Espejo Público. Asimismo, la DJ ha reconocido que, cuando tuvo ese percance, su madre le apoyó en todo el proceso. "Mi madre, en todo momento, desde el principio, me dijo 'Vamos para adelante. Te apoyo en todo el proceso'", ha manifestado.

Aunque la ex vedette le apoyó en ese percance, la de Totana ha recomendado a Sofía que no tenga hijos. "Hace ya años que mi madre me dice' no tengas hijos'. Lo entiendo vaya", ha señalado la hermana de Ángel Cristo Jr. Unas declaraciones que han salpicado al propio Ángel, que se ha convertido en el azote público de su madre en los últimos meses, desde sus intervenciones en Telecinco y tras su paso por Supervivientes.

Sofía Cristo reconoce que quiere ser madre

Tras la noticia del pasado miércoles a golpe de exclusiva en la que Alejandra Rubio anunció que estaba embarazada de tres meses y medio, Sofía Cristo, que cumple 41años el próximo 5 de julio, ha desvelado que a ella le habría gustado ser madre joven. "Creo que es mejor ser madre pronto que tarde. A mí sinceramente me hubiera gustado ser madre antes de lo que creo que voy a ser", ha reconocido.