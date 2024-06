El amor llama a la puerta de Sofía Cristo: su tímida reacción al aclarar los rumores sobre su posible nueva relación

Sofía Cristo se siente "feliz". Hace ya unos meses que fue traicionada por su hermano, Ángel Cristo Jr, que sigue echando pestes sobre ella y su madre, Bárbara Rey. Sin embargo, en otros aspectos de su vida las cosas van viento en popa, tal y como ella ha asegurado este viernes en Espejo Público. En el programa han deslizado que una nueva "ilusión" ha llegado a su vida, y la Dj no lo ha desmentido. Dice estar soltera, lo que no quita, eso sí, que esté enamorada.

Gema López ha informado que Cristo está viéndose con una persona a la que intenta "proteger". Según la periodista, se trata de alguien anónimo al que "solo los íntimos" de la colaboradora "conocen". "Cómo disimula...", ha comentado en el plató, pues, tras compartir estos detalles Cristo, ha reaccionado con una risa tímida. "Sois un cuadro todos", ha dicho.

"Estoy feliz, muy feliz. Estoy abierta al amor, pero estoy soltera. No tengo pareja", ha señalado, aunque no ha desmentido sus sentimientos. "Pero estoy en un momento abierto, en el que me dejo querer y doy cariño. Soy muy celosa de mi intimidad", ha explicado, entre risas.

"Es la única parcela de mi vida que puedo mantener privada, e intento proteger mucho a las personas que se me acercan y que quieran compartir algo especial conmigo. Cuando esto me pase, quiero proteger mucho a quien venga a mi vida", ha apuntado.

Hace 13 años, Sofía Cristo inició una relación con Nagore Robles que se alargó cuatro años. En 2013, cada una tomó su camino. Después salió durante dos años con la brasileña Bruna Malzoni, quien anunció su ruptura sin especificar los motivos. Desde entonces, aunque parece que ha tenido alguna que otra ilusión, no le hemos conocido una pareja estable.