Terelu Campos hace frente a todas las críticas: "Una noticia así nos da de comer a todos"

Vestida de negro con brilli-brilli y una lágrimas en los ojos. Así ha entrado este viernes Terelu Campos en el plató de Santi Acosta y Bea Archidona 48 horas después de que su hija anunciara, vía exclusiva, su embarazo. "Vengo con la autorización de Alejandra y la de Carlo", ha dejado claro. Estaba más que preparada para responder a todas las críticas que han recibido en las últimas horas, por ejemplo, la de lucrarse con la noticia: "No seamos hipócritas, de una noticia así comemos todos", ha dicho.

Terelu ha confesado estar "muy enfadada y dolida" por los comentarios que ha tenido que escuchar en todos los programas de televisión y reclama cierta empatía: "Se puede opinar de todo, faltar al respeto e insultar no. Estoy dolida y cabreada, hay que tener tacto con una mujer embarazada de su primer hijo y no se puede decir que mi hija vive de las exclusivas porque no es verdad". Y ha explicado, además, por qué Alejandra, que hace dos meses decía que no hablaría de su vida privada, ha cambiado de opinión: "Alejandra es famosa desde el día que nació, no desde el pasado miércoles, y creo que fueron responsables para anunciarlo porque esperaron el tiempo recomendado. La situación laboral de mi hija (en septiembre cancelan Así es la vida, el programa en el que trabaja) inclinó la balanza, porque se queda en paro y ya no es ella sola, está embarazada". Y ha añadido: "Me parece bien porque así podrá vivir su embarazo sin preocupaciones económicas. También os digo que no hay ningún pack, la revista hubiera estado encantada de hacerlo pero no lo hay".

La presentadora ha confesado haber vivido unas semanas muy complicadas: "Yo no podía compartir esto con nadie porque no me pertenecía, lo peor ha sido guardar silencio". Y ha recordado cómo se enteró: "Pocos días después de que lo supiera ella. Me lo soltó de sopetón, le pregunté cómo estaba y qué iba a hacer y le dije 'Yo voy a estar ahí, tomes la decisión que tomes'. Porque hay decisiones que aunque sean de pareja, tiene que tomar la mujer. Ellos tenían muy claro desde el principio que iban a tenerlo". Y ha añadido: "No he hablado con Carlo del embarazo. Lo conozco muy poco y no he querido ponerlo en una situación incómoda".

"Está dejando de fumar"

Una de las críticas más feroces que ha recibido Alejandra Rubio estos días es el tabaco, un hábito que no ha dejado a pesar de encontrarse ya en el tercer mes de embarazo. Terelu ha dado la cara por ella: "Fumar es malo siempre pero hay veces que el corte radical produce un estrés que es más nocivo que el tabaco. Está trabajando con su doctora para dejarlo".

También ha querido dejar claro que ni tiene ni quiere problemas con Mar Flores, su consuegra: "No tengo ninguna guerra con ella. No tenemos relación porque no la hemos tenido nunca. ¿Si ahora la vamos a tener? ¡Y yo qué sé!".