Ana Obregón, rota en el que sería el 32 cumpleaños de Aless: "Guardo aquella flor que me regalaste con sangre en mi corazón"

El 23 de junio y el 13 de mayo son dos de las fechas marcadas en rojo para Ana Obregón. En la primera, en 1992, nació su hijo, y en la segunda (2020), Aless perdió la vida tras dos años diagnosticado de cáncer. La actriz y presentadora ha vuelto a recordar al emprendedor con un mensaje en Instagram. "Amor de mi vida: hoy hace 32 años que nacimos los dos porque tú me diste la vida", escribió este domingo, junto a un emotivo vídeo de su infancia.

En la noche de San Juan, Obregón añadió: "Naciste en la noche más mágica del año, por eso embrujaste con tu luz a todos los que tuvimos la suerte de quererte. Hoy cumplirías 32 años". Y rota, escribió: "Guardo aquella flor que me regalaste el día que cumpliste 4 años tatuada con sangre en mi corazón. Lo siento , no puedo decirte nada más... El dolor me lo impide. Te amo. Mamá".

"Te mando un beso enorme. No puedo imaginar el dolor", le escribió entre los numerosos comentarios Lidia San José, con quien la actriz compartió reparto en Y a las once en casa. "Él vive en ti", le dijo también Paloma Cuevas. Se sumaron a su vez los mensajes de Esmeralda Moya ("Te abrazo muy fuerte Ana") o el de su mejor amigo, Ra, que utilizó la etiqueta con la que tanto Ana como Alessandro Lequio le recuerdan: "Aless Forever".

La vida de Ana Obregón dio un vuelco en 2018 cuando a su hijo le diagnosticaron sarcoma de Ewing. Se trasladaron entonces a Nueva York para comenzar el tratamiento. Aless murió en Barcelona, donde ingresó semanas antes de morir. En marzo del año pasado, Obregón sorprendió con la portada en la que aparecía saliendo de un hospital de Miami con la pequeña Ana Lequio Obregón en brazos. Después continuaron las exclusivas. Nacida por gestación subrogada y según Ana gracias al semen conservado de su hijo fallecido, la pequeña ha sido el motor de su vida en el último año. "Gracias por devolverme la vida", escribió hace unos días en Instagram con motivo de 15 cumple mes de la pequeña.