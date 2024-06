Juan del Val tuvo que sustituir a última hora a su mujer, Nuria Roca, al frente del programa que presenta cada semana en La Sexta. El comunicador cogió las riendas del magacín y explicó a los espectadores los motivos de la ausencia de la periodista.

"Llevaba quejándose todo el año de que no iba a librar ni un domingo y hoy dice que se ha puesto mala. Me deja aquí, cuatro horas y media y ella viéndonos desde la cama, un besito cariño", dijo en el arranque de La Roca.

Sin embargo, no es la primera vez que Juan del Val tiene cubrir a Roca. "Es verdad que las anteriores veces que he hecho el programa, el día antes he podido preparármelo", pero en esta ocasión todo fue más precipitado. "Sobre las 11 esta mujer se viene abajo, la garganta no puede, anímicamente mal, como con bajada de tensión, ella fatal, con 34,2 de fiebre. Semimuerta", continuó.

Como prueba de la delicada situación por la que atravesaba Roca, Juan del Val decidió compartir con la audiencia un audio que lo demostraba. "Me va a matar cuando se escuche pero esta es Nuria hace un ratito", dijo antes de emitir una nota de voz en la que se escuchaba a Roca convaleciente. "Habla por mí", le decía.

Para finalizar, Juan del Val explicó que la noche anterior habían estado "de boda" y que "la familia de Nuria habla muy alto". "Hoy ha acabado así la pobre".