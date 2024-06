Televisión Alvise irrumpe en 'El Hormiguero' y provoca la reacción de Pablo Motos y Juan del Val: "¿Pero es en serio lo de Se acabó la fiesta?"

El fenómeno Alvise ha llegado a la tertulia de El Hormiguero, donde este martes analizaron los resultados de las elecciones europeas. El partido Se acabó la fiesta dio la sorpresa con 3 eurodiputados y 800.000 votos, por encima de Podemos y casi lo mismo que Sumar. "A la derecha de la derecha está la ultraderecha y aparece un partido que la primera vez que lo oyes dices: '¿Pero es en serio lo de Se acabó la fiesta?", indicó Pablo Motos para introducir el debate.

"Es gracioso que la primera iniciativa política de Alvise sea dar una fiesta con la referencia intelectual del pequeño Nicolás", apuntó Rubén Amón. "Yo creía que no había sitio a la derecha de Vox, pero sí", añadió el periodista. Sobre Alvise, Amón indicó que es "un personaje muy inquietante" e hizo un llamamiento a la responsabilidad de los votantes. " Cuando uno vota una opción que significa violencia, difamación o agresividad... el elector tiene que darse cuenta de lo que está apoyando. Uno puede estar muy cabreado con Sánchez, pero no puede tomar como solución a un difamador y un charlatán".

"Esto puede ser un fenómeno aislado", opinó María Dabán. "Hay una diferencia: una cosa es que un partido te guste o no te guste y otra cosa, que un partido sea peligroso o no sea peligroso", advirtió Pablo Motos. En ese momento, Rosa Belmonte desengrasó la conversación con su habitual sentido del humor. "Yo no digo nada porque cuando sea dictador no quiero que me mate", soltó.

"Puede ser potencialmente peligroso, pero no tendrá la fuerza para serlo nunca", opinó Juan del Val, que recordó que el fenómeno de Alvise no es nuevo, aunque lo "pueda parecer", y lo comparó con Ruiz Mateos, Jesús GIl o Chikilicuatre en Eurovisión. "Son cosas excéntricas", indicó. Asimismo, Del Val recordó que los votantes de Vox y de Se acabó la fiesta "son todos antisanchistas pero no paran de hacerle favores". "Si a alguien beneficia Alvise es a Pedro Sánchez, porque vuelves a dividir a la derecha en todo su folclore", añadió Amón.