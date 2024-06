Una monumental bronca entre Adara y Marta Peñate acaba con amenaza de abandono: "Me has destrozado"

Adara ya es concursante de Supervivientes después de superar la crisis del jueves pasado que le impidió tirarse del helicóptero. La concursante se negó a comenzar la aventura ese día, pero anoche sí lo hizo durante la emisión del debate del programa que emite Telecinco. Tras pensárselo mucho, Adara se lanzó al agua y ya está conviviendo con sus compañeros.

La entrada de Adara en Palapa, sin embargo, no fue del agrado de todos. Algunos, como Marta Peñate o Sofía, le reprocharon su ventaja por entrar al programa tres días después que el resto. En cualquier caso, todas respetaron la crisis de ansiedad que tuvo el jueves. "Tampoco tiene ella la culpa de lo que le pasó, la cabeza es muy compleja, fue un momento de ansiedad", comentó Suescun. "Yo no voy a poner en duda el momento psicológico que ella vivió", apuntó Peñate.

Peñate, sin embargo, presumió de conocer muy bien a Adara. "Yo me conozco esto, como he comentado muchos realities a los que has ido te tengo muy calada", lanzó Peñate, que con esas palabras encendió la mecha de una discusión que fue haciéndose grande por momentos. "Eso es lo que has hecho, destrozarme durante ocho años a todo reality al que he ido. La diferencia entre tú y yo es que yo no hablo de ti. Me has juzgado como mujer, como amiga y como todo", se quejó Adara. "La vida y la justicia me ha dado la razón", añadió Peñate.

Poco después, la concursante canaria se derrumbó y amenazó con irse tras su discusión con Adara. "Que entre de nuevas y me diga que tengo el guion aprendido... como que quisiera discutir. Estoy en otra época de mi vida y otra situación", dijo Marta llorando. "Me quiero ir de aquí, de verdad".