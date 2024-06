"De vergüenza": las primeras palabras de Antonio David sobre el regreso de Olga Moreno a 'Supervivientes'

Telecinco ultima los detalles de la edición especial de Supervivientes All Stars que emitirá este verano y que reunirá a los concursantes más exitosos y populares de la historia del formato. Una de las presencias que más controversia desata es la de Olga Moreno, vencedora de la edición de 2021, que regresará a la competición después de meses alejada de la cadena, entre otras cosas porque estaba en aquella 'lista negra' de Mediaset. De hecho, Olga ya está en Honduras, aunque en España las reacciones a su participación no paran de sucederse. La última de ellas ha sido, precisamente, la de Antonio David.

El malagueño, a su juicio, tiene razones más que suficientes para negarse a participar en el programa de supervivencia en caso de que se le hubiese presentado la oportunidad. En la misma línea, el que fuera también novio de Marta Riesco opina que es "de vergüenza" que Olga Moreno haya aceptado la oferta de aventurarse en los Cayos Cochinos: "Yo no hubiese ido. Hay detrás muchos años de dolor y sufrimiento. He sido una persona señalada por un medio de comunicación que ha hecho un negocio y ha ganado muchos millones de euros", expresa el ex guardia civil a través de su canal de Youtube.

Sin embargo, también respeta que Olga "haya tomado la decisión": "Tenemos una hija, y aunque no entro a valorarlo, hay que traer dinero a casa, entiendo que ese dinero mejorará la calidad de vida de la hija que tenemos".

Antonio David lanza dardos envenenados a los que un día fueron sus compañeros en la cadena de Fuencarral por haber puesto en el foco mediático a la familia Flores: "Cada uno es libre de hacer lo que quiera y ahí entramos en diferentes connotaciones como la deslealtad o la traición, pero bueno, cada persona es como es, con sus circunstancias". Claro que también expresa que hubiese entendido la "traición" en caso de que hubiese una gran cantidad económica de por medio: "Me parece ruin meterte ahí por un bocadillo".

El ex de Rocío Carrasco, que no atraviesa la mejor de las etapas con Olga Moreno, con quien hace unos días protagonizó una tensa discusión en su residencia de Málaga, asegura que no hará alusión a ninguna de las informaciones que se arrojen sobre él. Al menos, no desde un plató televisivo: "Estoy una pantalla por encima, por así decirlo. Desde que salí de la televisión decidí usar la Justicia para defenderme y eso es lo que haré. Esa etapa ya pasó".

La reacción de Rocío Carrasco

Quien también se ha pronunciado sobre la participación de Olga Moreno en el concurso de Telecinco ha sido Rocío Carrasco. Mientras acudía a la misa de María Teresa Campos, organizada por sus hijas nueve meses después de su fallecimiento, la madre de Rocío Flores era preguntada por la prensa acerca del asunto: "Ay, que bonita la camiseta tío. Tú sigue con lo tuyo", ha apuntado haciendo caso omiso de la cuestión.