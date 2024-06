Arantxa del Sol rompe su silencio tras la final de 'Supervivientes 2024' y sentencia la victoria de Pedro García Aguado

Desde que fuese vetada en Mediaset tras confesar que agredió a Ángel Cristo Jr. en Supervivientes, Arantxa del Sol no se ha vuelto a pronunciar sobre el formato de Telecinco. Sin embargo, este miércoles la presentadora rompía su silencio para valorar la victoria de Pedro García Aguado que, hace apenas 48 horas, se hacía con los codiciados 200.000 euros.

"Muchísimas felicidades, Pedro", ha dicho a través de sus redes sociales. "Qué de buenos recuerdos guardaré del programa que hemos compartido. Eres un súper senior", ha añadido Arantxa que, a pesar de las polémicas, no guarda mal sabor de boca de su aventura en los Cayos Cochinos.

Lo cierto es que la mujer de Finito de Córdoba no se ha vuelto a pronunciar sobre su veto de la cadena de Fuencarral, donde ahora su nombre ha pasado a estar en la famosa 'lista negra'. Sin embargo, era su hija, Lucía Serrano, la que hace tan solo unos días cargaba contra Telecinco a través de sus redes sociales, cuando un seguidor le preguntaba por la ausencia de su madre en la cadena, la misma que sí permite a Ángel Cristo Jr. seguir en los platós después de su expulsión disciplinaria de Supervivientes. "La doble moral de esta cadena y su supuesto 'código ético' que, por cierto, no aplican con todos. En fin…", escribió.

Mediaset hizo público un comunicado después de que Arantxa del Sol explicase lo que había ocurrido en Honduras, donde comunicaban la decisión de "no volver a contar con la ex participante en las galas del reality". Días antes, la propia concursante explicaba lo ocurrido en el debate de los domingos, relatando que en uno de los trayectos tras la gala del programa, se enfrentó a Ángel Cristo muy enfadada por lo que él iba contando de ella. Llegó, incluso, a darle "una colleja".

Su reencuentro con Laura Matamoros tras 'Supervivientes'

La presentadora acudió a los premios de la Academia de la Moda y allí coincidió con Mar Flores y Laura Matamoros: "Conozco a Mar Flores desde hace treinta y tantos años... y sigue igual de bellezón. ¿Quién me iba a decir entonces que iba a participar en un reality de supervivencia con su sobrina Laura, que entonces ni había nacido", escribe Arantxa con alegría.

La ex superviviente aprovechaba, además, para recordar las semanas que compartió con Laura y Kiko Jiménez en las playas de Honduras, "uno de los momentos más felices del programa". "¡Siempre os estaré agradecida! Esos días me cambiaron la vida y volví a la playa reforzada, dispuesta a vivir la experiencia de otra manera", ha dicho. Y dedicaba unas palabras a la hija de Kiko Matamoros, a quien califica como "muy linda por dentro y por fuera": "Me dio mucha alegría verte y tuve ganas de achucharte, porque todo pasa pero ese cariño permanece… Te quiero".