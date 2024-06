La hija de Arantxa del Sol estalla contra la "doble moral" de Mediaset y su Código Ético: "No lo aplican con todos"

Arantxa del Sol está vetada en Mediaset después de confesar que agredió a Ángel Cristo Jr en Supervivientes, unas imágenes que nunca se vieron (no están grabadas) porque la situación se desencadenó durante un traslado en barca para realizar las pruebas del programa. La presentadora dijo que le había dado "una colleja".

Desde entonces, Arantxa del Sol no está en la cadena y muchos no entienden que haya sido excluida de los platós. Una de esas personas es su hija, Lucía Serrano, que se ha pronunciado en sus redes sociales cuando un seguidor le ha preguntado por su ausencia de la cadena, la misma que sí permite a Ángel Cristo Jr seguir en los platós después de su expulsión disciplinaria de Supervivientes. "La doble moral de esta cadena y su supuesto 'código ético' que, por cierto, no aplican con todos. En fin…", se lamenta la hija de la presentadora, que no estuvo presente en la final del reality.

Mediaset hizo público un comunicado después de que Arantxa del Sol explicase lo que había ocurrido en Honduras. "Tras conocer, a través del testimonio llevado a cabo ayer por Arantxa del Sol en Supervivientes. Conexión Honduras, el incidente protagonizado por la exconcursante con Ángel Cristo Jr., Mediaset España, en cumplimiento de su Código Ético, ha decidido no volver a contar con la exparticipante en las galas del reality", explica la cadena.

Arantxa del Sol explicó lo ocurrido en el debate de los domingos de Telecinco, presentado por Sandra Barneda. Los colaboradores del mismo preguntaron a la ex concursante qué había pasado en la barca después de que Ángel Cristo Jr. deslizase hace uno días un capítulo del que nadie sabía nada. Arantxa del Sol accedió a contarlo y relató que en uno de los trayectos tras la gala del programa, se enfrentó a él muy enfadada por lo que Ángel iba contando de ella. Llegó, incluso, a darle "una colleja", tal y como explicó.

Sandra Barneda contó que Arantxa no fue apercibida porque esas imágenes no se habían emitido y no formaban parte del reality pero, sobre todo, porque la organización había hablado con Ángel Cristo Jr para saber si se había sentido agredido por ese incidente y el concursante respondió de forma negativa. Incluso se le preguntó si quería tomar alguna otra medida y también lo descartó.