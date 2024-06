Telecinco da plantón a Ángel Cristo Jr. en plena semifinal de 'Supervivientes': "Me han dejado de novio de pueblo, vestido y alborotado"

Lejos de limar las asperezas con Ángel Cristo Jr., la tensión se recrudece. Más aún, tras la última decisión que ha tomado la organización de Supervivientes con respecto al hijo de Bárbara Rey, que fue desconvocado por el equipo del espacio de Telecinco, a pesar de estar citado junto al resto de participantes.

Este domingo, el formato de Telecinco albergaba la semifinal del programa. Una noche especial para la que contaba con el elenco de concursantes al completo, incluidas las recién llegadas de Honduras: Aurah Ruiz y Miri Pérez. Sin embargo, ni rastro del hijo del domador de circo.

Era el propio Ángel quien arrojaba el motivo de su ausencia antes del inicio de la emisión: "Parece que no me necesitan. Me han dejado de novio de pueblo, vestido y alborotado", decía en sus redes sociales con ironía a la par que mostraba que ya estaba arreglado y esperando al coche de producción a que le recogiera a las puertas de su casa. Sin embargo, la organización de Supervivientes le daba 'plantón' al concursante tan solo 48 horas después de su abultada intervención en De Viernes.

"Como veis, estoy preparado, vestido. Estaba esperando el coche, llegaba tarde y me han llamado para cancelarlo. Ahora tengo que volver a ducharme para quitarme toda esta gomina que me había puesto", informaba Cristo a través de sus redes sociales, muy asombrado, aceptando la sorprendente decisión del programa, a horas de arrancar la emisión.

Ángel Cristo Jr., a través de sus redes sociales

Una tajante decisión por parte del programa de Telecinco, que dejaba con cara de póker al novio de Ana Herminia. Algo que muchos defienden tras los numerosos desplantes de Ángel Cristo a Supervivientes. El último, de hecho, fue hace apenas una semana cuando el hermano de Sofía Cristo se negaba a hablar en plena emisión de su 'enemistad' con Aurah Ruiz, a pesar de las insistencias de Carlos Sobera. Algo que acabó con la paciencia del presentador mermada y con una pulla bien directa con alusión a sus asiduas visitas al plató de De Viernes. "Hoy es martes", dijo.