Televisión Sobera se cansa del juego de Ángel Cristo Jr. y critica su último desplante: no habla en 'Supervivientes', pero sí va a 'De Viernes'

El hijo de Bárbara Rey se niega a hablar sobre su enfrentamiento con Aurah Ruiz ante la insistencia del presentador

La tensión con Ángel Cristo Jr. crece por momentos. Más aún, tras el cruce de reproches que protagonizó con Carlos Sobera en la última noche del presentador al frente de Supervivientes 2024. A raíz de su enemistad con Aurah Ruiz, que aterrizaba en la cadena de Fuencarral tras su aventura en los Cayos Cochinos, y con quien tenía que saldar alguna que otra cuenta pendiente después de la tensa disputa que provocó la fuga del hijo de Bárbara Rey del concurso y, por consiguiente, su expulsión, llegó un tajante corte del presentador.

El hermano de Sofía Cristo, que ni siquiera miró a la cara a su compañera cuando esta le pidió disculpas por sus desafortunadas palabras, se negó a hablar para el reality en el que ha trabajado estos últimos meses. "Te lo digo a la cara, perdón. Me llevo arrepintiendo desde que estaba allí. Pero de tu parte también salieron cosas muy feas de las que no me pidió disculpas", explicó la mujer de Jesé Rodríguez.

Sin embargo, el hijo del domador de circo optó por no contestar a las palabras de su compañera, manteniéndose impasible durante toda la entrega: "Necesito tiempo para ordenar mis ideas. Es su noche y debe seguir siendo así", comentó. Algo que no gustó nada al conductor de Telecinco: "¿Necesitas tiempo para ordenar tus ideas? ¿Cuánto tiempo hace que saliste? ¿Tres semanas? ¿Y en tres semanas no te ha dado tiempo a aclararte?", le cuestionó Sobera, enfadado porque veía que Ángel Cristo no iba a responder a Aurah.

Sin cambios en su estrategia, el silencio fue la respuesta del hijo de la ex vedette. "Es un momento extraordinario. Supongo que podéis quedar los dos en una cafetería, un día, y hablar de lo que queráis, y está muy bien. Pero que lo hagáis hoy, esta noche, aquí, en el programa en el que habéis estado tantos días... Yo creo que también está muy bien. El público está esperando para que os contéis cosas", expresó Sobera a la par que le instaba a dar su versión de lo sucedido con Aurah.

"Lo entiendo perfectamente, pero creo que todavía no estoy yo preparado para hablar de esto y quiero hacerlo pensándolo fríamente, para hacerlo de la manera correcta", apuntó Cristo, sin dar su brazo a torcer. Una contestación que terminó por mermar la paciencia de Carlos Sobera y que llevó al presentador de Telecinco a soltarle un 'zasca' en toda regla: "Hoy es martes", dijo en clara alusión a sus asiduas visitas al plató de De Viernes.

Cansado de los desplantes de Ángel Cristo, Sobera sentenció al concursante: "Deberías aprovechar la oportunidad que el señor nos ha dado para charlar aquí... Supongo que en otro programa y en otro lugar tendrás la oportunidad de explayarte. No lo quieres hacer, no pasa nada. Permíteme que dude que no estés preparado".