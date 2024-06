Famosos Ángel Cristo Jr y Ana Herminia presumen de cuerpazo en Ibiza con unas fotos de alto voltaje: ¿posado pactado?

El paso del joven por 'Supervivientes' les mantuvo tres meses separados y ahora han disfrutado de un reencuentro a la altura

El primer plan de Ángel Cristo Jr con Ana Herminia tras su vuelta a la 'normalidad'

En medio del terremoto mediático por la guerra con su madre, Bárbara Rey, y su hermana, Sofía, Ángel Cristo Jr busca cobijo en su mayor apoyo, Ana Herminia, quien durante tres meses ha sido su fiel defensora dentro y fuera de los platós. Por ello, tras ser expulsado de forma disciplinaria de Supervivientes, no es de extrañar que el exconcursante haya querido pasar unos días de desconexión en Ibiza con su novia. En sus playas ambos han sido fotografiados compartiendo besos y arrumacos. Y luciendo cuerpazo.

Los novios fueron fotografiados recientemente en la isla pitiusa en actitud muy cariñosa, tal y como ha publicado este miércoles Lecturas. Abrazados, disfrutando de los rayos de sol y entre caricias y confesiones, disfrutaron de la jornada navegando en yate, tomando el sol y bañándose en el mar. Ella, con un bikini de color azul a juego con sus pendientes, que tenían detalles amarillos. Ángel, mucho más sencillo, se decantó por un bañador slip marrón oscuro.

"Juntos contra todos en Ibiza. Son unas imágenes donde se nota que destilan no solo amor, sino pasión. Se tocan, se besan, se acarician... Quien pueda pensar que la relación se ha resentido después de Supervivientes, os puedo decir que son puro fuego", explicó este martes en TardeAR el director de la revista, Luis Pliego. El periodista definió las imágenes como contenido "de alto voltaje".

El hijo de Ángel Cristo contó en su última visita a ¡De Viernes! que estaba ansioso por pasar por el altar con la venezolana, con la que lleva dos años de relación tras conocerse en la tabacalera donde trabajaban de comerciales. Ambos han roto su relación con la madre y la hermana del joven, por lo que estas no serán invitadas a su boda. "Quiero que a mi boda venga gente que me haga feliz y me haga sentirme cómodo. Mi hermana no va a estar", explicó. Según él, la Dj es "una víctima" de su madre. "Si algún día quiere comprender mi parte, estoy dispuesto a hablar con ella", apuntó.

Hay que recordar que la relación familiar se torció hace meses cuando, en el mismo programa, Ángel Cristo Jr sorprendió en Telecinco con duros reproches hacia su madre, responsabilizándola -por un puñado de euros- de los males de su infancia e incluso de su adicción a las drogas. Sofía Cristo tomó desde entonces partida por la de Totana e incluso preparó una demanda contra él y Ana, con quien Ángel se casó en la isla de Honduras por el rito garífuna.