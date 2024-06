Lo nunca visto en 'Supervivientes' con un abandono antes de empezar: Adara entra en pánico y se niega a concursar

Lo nunca visto en Supervivientes ocurrió anoche en el estreno de la edición All Stars, donde se supone que van a concursar los mejores participantes de la historia del reality. Y precisamente fue Adara, una de las estrellas de este tipo de programas, quien sorprendió con una decisión inédita: abandonar antes de empezar.

Adara sintió que se había "equivocado al tomar la decisión" de entrar en este formato. "Venía con mucha ilusión, pero me ha pasado aquí, ha sido ver esto y empezar a recordar mi edición y no puedo, me da pánico, tengo terror a volver a pasarlo así de mal", dijo a Jorge Javier Vázquez.

Adara llegó a subirse al helicóptero con Bosco, pero su cara era un poema y estaba aterrada. Se negaba a tirarse una y otra vez. "No puedo, no puedo, no puedo", repetía al presentador. "Me da miedo el hambre, estar tirados en la arena, todo, es durísimo", comentó. "Lo siento si he decepcionado a alguien", dijo después de negarse en varias ocasiones a saltar del helicóptero.

Jorge Javier lo intentó de todas las maneras, pero se dio por vencido cuando comprobó que era incapaz de convencer a Adara. "Es tu decisión, no te preocupes, me hubiera gustado que lo hubieras hecho, pero si no te ves capaz... me da mucha pena verte así. El helicóptero vuelve al helipuerto, no vas a hacer algo que no quieres y que no te sientes capacitada", explicó el comunicador. "Es un mazazo para el resto de concursantes y me parece muy complicado para ella llegar allí y que hubiera sido un ataque de pánico de los que se pueden superar, pero esta visto que no podía seguir. Me da mucha pena que no haya podido concursar".

También se pronunció la madre de Adara, Helena, que fue concursante de Supervivientes hace cuatro años. "Decidas lo que decidas lo vamos a respetar, es tu decisión, pero también te voy a decir es que has entrado en pánico al recordar lo que pasaste hace un año. Estás más preparada que nunca, puedes hacerlo", dijo a su hija. "No, de verdad que no puedo, me viene todo a la cabeza, todo lo que sufrí, no puedo", contestó ella. "Yo sé que podrías, pero me rompe el alma, te diría que lo pienses, el por qué y por quién estás ahí. Estamos todos apoyándote, tu familia te manda continuamente energía".

A pesar de que la decisión de Adara defraudó a muchos espectadores, Jorge Javier dio un mensaje tranquilizador a la muchacha. "El programa aceptará en todo momento la decisión que quieras tomar".