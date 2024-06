Alejandra Rubio, sobre su embarazo: "No importa si Carlo y yo estamos juntos ahora y mañana no"

Casi una semana después de anunciar su embarazo, Alejandra Rubio ha concedido este martes su primera entrevista. Lo ha hecho en Así es la vida, el programa donde negó durante meses estar esperando un bebé (pese a que en Informalia contamos que en marzo acudió a comprar varios test de embarazo). "Estoy muy bien, muy contenta", ha avanzado, asegurando que, a sus 24 años, no es "tan joven". "La gente me está dando unas lecciones que no entiendo. Llevo viviendo sola desde los 18 me he buscado las cosas solas y soy muy independiente. Tengo los medios para cuidar a un hijo y tengo trabajo", ha asegurado.

La colaboradora del magacín lleva cinco meses con su novio, Carlo Costanzia, y está embarazada de tres meses. Hay quienes consideran que la decisión de ser madre es precipitada (incluso su padre, Alejandro Rubio, lo dejó caer a la prensa), pero tanto ella como el actor se sienten muy ilusionados. Incluso ha reconocido que este espera ser padre de una niña: "Él quiere una niña, pero por el hecho de que tiene siete hermanos y ha estado mucho con ellos, les ha visto crecer".

Según la influencer, la duración de su noviazgo no es un problema. "Es que lo del tiempo es algo que se ha comentado muchísimo. Es verdad que llevamos poco, pero no lo veo como un impedimento, como algo malo", ha contado, y ha añadido: "Qué más da, vamos a tener un hijo, estemos juntos ahora o mañana no. Eso no importa". No obstante, ha admitido que "todo ha sido una locura" desde que el test de embarazo dio positivo.

A su vuelta de las vacaciones -cuando Hola publicó la mediática entrevista los futuros padres se refugiaban en Ibiza- la joven se puso al día con las reacciones y, para su sorpresa, fueron más duras de lo que creía: "Me puse más al día cuando llegué a Madrid pero, sinceramente, peor de lo que me esperaba". "Soy un poco ingenua y pienso que la gente no va a actuar con tanta maldad. Ha habido comentarios muy fuera de lugar y que tendrían que estar fuera de televisión. Me da vergüenza por ellos", ha señalado.

La reacción de Terelu Campos y Mar Flores

En este sentido, la nieta de María Teresa Campos ha reaccionado de distinta forma a la hora de hablar de la postura de sus padres. Así, mientras se ha negado a hablar de Alejandro Rubio porque "es una persona privada", sí ha profundizado en la actitud de Terelu Campos: "Cuando se lo dije estábamos cenando, hablando acaloradamente, y entonces dije: 'Esta es la mía'". Me dijo: 'Ya entiendo por qué te estás comportando así'", ha contado.

Según sobrina de Carmen Borrego, la gente "se ha inventado muchas cosas". La realidad, según ella, es de otra manera: "Cuando mi madre se enteró conocí una parte de ella que no conocía. No esperaba que se lo tomara así, tan normal. No ha puesto ni una pega ni comentarios. Os habéis montado una peli todos... Tengo mucha suerte con ella". En cuanto a la reacción de Mar Flores, la madre de Carlo, ha sido breve: "Si ella no se quiere pronunciar públicamente es su decisión, ya lo ha hecho en privado y la reacción fue buena, buenísima. No os voy a contar lo que me ha dicho, sino os la hubiera contado ya".

Su padre: "Es un poco joven"

Peor parado ha salido su padre, Alejandro Rubio, después de decir ante las cámaras que la futura mamá es "un poco joven". Y ha añadido un inesperado "esto es lo que hay (...) pero si ella es feliz, es su vida. Si han tomado esta decisión es porque lo han pensado mucho". Escuchaba estas palabras Alejandra con el gesto muy serio hasta que ha sacado su versión más conocida de sí misma: "Yo no voy a decir nada de mi padre. Es una persona anónima que no quiere tener nada que ver con esto yo no voy a decir nada".

"Tu padre no ha estado muy afortunado". Con esta idea y con el deseo de escuchar unas palabras más cariñosas por parte de Alejandro, Sandra Barneda y el resto de tertulianos del programa han abierto aquí un debate. "Yo siempre he tenido buena relación con mi padre", insistía Alejandra. "Es muy desafortunado eso de 'ya soy abuelo desde hace un año y medio' porque la criatura ya esta viniendo, yo creo que va a arrepentirse de esto", ha recalcado Sandra.

Desmiente haber cobrado 85.000 euros

La joven reconoce que cobró por dar la exclusiva de su embarazo en una portada, pero desmiente que se embolsara 85.000 euros, tal y como deslizó Alessandro Lequio. "No hemos cobrado ese dinero. Son cifras que ni de lejos...", ha destacado. "No voy a vivir de las exclusivas, eso ya lo he dicho", ha subrayado, aclarando que esta vez ha hecho una excepción porque quería dar la noticia "de una forma bonita".