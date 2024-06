Ana Rosa le para los pies a Alejandra Rubio y manda pullita para Anabel Pantoja: "Me sentaría fatal"

Se cumplen seis días desde que la hija de Terelu Campos y Carlo Costanzia anunciaran a golpe de exclusiva su embarazo y la noticia sigue copando los titulares. Este martes, además, la futura mamá ha regresado a su puesto como tertuliana para responder a todas las críticas recibidas y sus palabras han sido analizadas con lupa por sus compañeros de TardeAR. Es más, la propia Ana Rosa Quintana le ha puesto los puntos sobre la 'i' a la joven, que defiende que no ha vendido la exclusiva por dinero: "Perdona, le podía haber dado la exclusiva a su programa de televisión, porque si mañana tú estás embarazado y se lo vendes a una revista, me sentaría fatal".

Un comentario que, sin darse cuenta la presentadora, salpica directamente a la propia Anabel Pantoja, que tiene una sección en su programa y que anunció su embarazo también vía exclusiva (esta vez en Lecturas) en vez de dar la noticia en el programa vespertino de Mediaset para el que trabaja.

Ana Rosa, con la que Alejandra está muy molesta por haber dicho que no le parecía bien vivir únicamente de las exclusivas, ha insistido: "Cuando tú das el paso, no de darle la exclusiva a la revista que quieras, sino que cuando das el paso de vender una exclusiva de tu vida has entrado en otro sitio. tiene todo el derecho, pero ya no puede decir yo no hablo de mi vida". Y ha añadido: "Me parece perfecto y así nosotros tenemos temas. Pero lo que no te puedes quejar es de que se hable de la exclusiva que has dado". Trataba, eso sí, de quitarle hierro al asunto: "Pero que es un embarazo, que no ha atracado un banco, antes teníamos los niños con 25 años... Que tienes todo el derecho de vender, cuando decides compartir tienes que entender que la gente opine y no pasa nada".

Eso sí, la presentadora se ha mostrado crítica con la actitud de Alejandra con todos los compañeros que han opinado sobre su situación: "No es bueno enfadarse así cuando se está embarazada. No sé quién le ha dicho esa barbaridad de tal... todo el mundo ha dicho en general es una noticia buenísima, es una alegría, es verdad que es precipitado pero Alejandra no puede cargar así contra sus compañeros, porque es colaboradora y ha hablado de otras personas". Y ha zanjado: "Generalizar no me parece oportuno, ella cono a quien haya dicho algo que le ha molestado y se lo puede decir y no crear mal ambiente en general".