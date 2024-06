El rebote de Carlo Costanzia mientras Alejandra Rubio habla del embarazo en televisión: "No os quiero aquí"

Se acabaron las vacaciones. Tras navegar por el Mediterráneo en un catamarán de lujo y hacer puerto en Ibiza, Formentera y Jávea, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han vuelto a Madrid para cumplir con sus obligaciones. La hija de Terelu Campos reaparecía en el plató de Así es la vida, en el que colabora desde hace un año, para responder a todas las polémicas mientras su chico estallaba contra Marta Riesco, del Canal Quickie, que se ha plantado en la puerta de su casa con alcachofa en mano: "No tenéis límites".

Protegido del sol con una gorra y vestido con bermudas y camiseta de andar por casa, el actor italiano le ha pedido a Marta que se alejara: "Esto es propiedad privada, no podéis estar aquí. Ya se lo he dicho a todos los compañeros que venís aquí. Si podéis poneros allí más lejos me hacéis un favor porque estáis grabando mi puerta y viene gente a darme patadas, mira las huellas", ha dicho molesto. Con voz calmada pero visiblemente irritado, Carlo ha zanjado: "Entiendo que es vuestro trabajo, mi chica también trabaja en esto, pero no estéis justo aquí. Cuando salga me preguntáis. Estoy teniendo mucha educación contigo".

Está claro que la vuelta a la 'realidad' no ha gustado nada a la pareja de moda, que anunciaron embarazo hace seis días en la revista del saludo vía exclusiva. La propia Alejandra ha admitido en una entrevista con Sandra Barneda: "Me avergüenzan mis propios compañeros", ha dicho. "Nunca he vendido mi vida en exclusivas y lo que he hecho ha sido porque ni la tripa ni el hijo me los puedo meter por la manga: se va saber sí o sí. Lo que quería hacer era darlo de una una forma bonita, pero lo que están diciendo es que estoy flipando. Se han pasado tres pueblos", ha dicho muy cabreada.