Feroces críticas contra Alejandra Rubio tras compararse con su abuela, María Teresa Campos: "Es lamentable"

La hija de Terelu ha regresado este martes al programa en el que trabaja para responder a todas las críticas recibidas en los últimos días y lejos de calmar el avispero, lo ha removido todavía más. La actitud de Alejandra Rubio, cabreada, irascible y altanera, ha indignado a muchos compañeros de cadena, que han arremetido contra ella unas horas después de su vuelta a televisión: "He echado de menos humildad".

Lo decía Luis Pliego en TardeAR: "Alejandra, la pena es que no se haya preparado la entrevista con humildad. No puedes atacar a todo el mundo. Alejandra ha estado muy mal, muy mal asesorada y debería asumir que no ha tenido una buena tarde". No ha sido el único. "Me ha faltado sensibilidad en cuanto a madre y la he visto nerviosa", ha dicho Marta López.

Pero si hay algo que ha molestado a todos ha sido la comparación con María Teresa Campos: "Yo no soy periodista, mi abuela tampoco lo era. ¿Qué pasa?", ha dicho Alejandra. "A tu abuela déjala tranquila. Ha sido una de las mejores comunicadoras de este país, ponerla en el tema profesional no. Me parece una soberbia", ha dicho Paloma Barrientos. "Ella que ha hablado de su abuela, ella no estaría contenta con el ataque que ha hecho a los medios y compañeros". Luis Pliego la apoyaba: "No debería compararse con su abuela, es una comparación lamentable".

Ana Rosa, por su parte, también se ha mostrado dura con Alejandra: "Cuando tú das el paso, no de darle la exclusiva a la revista que quieras, sino que cuando das el paso de vender una exclusiva de tu vida has entrado en otro sitio. tiene todo el derecho, pero ya no puede decir yo no hablo de mi vida". Y ha añadido: "Me parece perfecto y así nosotros tenemos temas. Pero lo que no te puedes quejar es de que se hable de la exclusiva que has dado".