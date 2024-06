"Llamó a un directora gritando": destapan el capítulo más turbio de Alejandra Rubio que nunca se había contado

El programa Ni que fuéramos Shhh -el nuevo Sálvame de Canal Quickie- lleva días analizando la noticia del embarazo de Alejandra Rubio. Este martes se centró en el comportamiento de la hija de Terelu Campos con la prensa, con quien ha tenido algún rifirrafe cuando se ha encontrado con los reporteros por la calle. Esta situación permitió que María Patiño se lanzase a contar un episodio de la joven todavía oculto.

"Este verano le hicieron guardia en la puerta de su casa en un programa de la cadena de enfrente [Mediaset]", comenzó la presentadora de Ni que fuéramos Shhh. "Llamó a la directora gritando y le dijo que si no retiraban las cámaras de ahí, iba a llamar a los directivos de arriba del todo de la cadena". Como consecuencia de esa advertencia, "la directora decidió retirar las cámaras, pero casualmente en ese programa no volvió a aparecer".

"Qué manía tienen con el teléfono rojo", comentó Kiko Matamoros. Belén Esteban, que es una de las famosas que más presión mediática ha tenido, incluso a las puertas de su casa, no salía de su asombro. "Eso no lo he hecho en mi vida. ¿Llamar a los directivo?", expresó La Patrona, que reconoció que a menudo se ha enfadado con los reporteros, "pero luego he llamado y he pedido perdón cuando he creído que me he equivocado".

Kiko Hernández, por su parte, fue implacable. "¿Quién eres tú para llamar a un director y decir que vas a llamar a la cúpula? ¿Quién eres tú? Eres el último moco que entró a la cadena y solo sabes hablar de tu familia. Solo has heredado el apellido", arremetió el presentador contra Alejandra Rubio, al mismo tiempo que esta hablaba en Telecinco para su programa Vamos a ver.

Alejandra Rubio llamando a la directora de un programa gritándole para que retirase de su puerta al reportero.



