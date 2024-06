Terelu y Alejandro Rubio, enfrentados: "Él no está de acuerdo en cómo ella está monetizando el embarazo de su hija"

Alejandra Rubio, de 24 años, y Carlo Costanzia, de 31, anunciaron la pasada semana que, si todo va bien, serán padres en diciembre. Dieron la noticia la pasada semana con una exclusiva de miles de euros en la revista del saludo, tras cinco meses juntos y tres de embarazo. Hay quienes apoyan su decisión de seguir adelante, pero otros no lo ven tan claro. Solo hay que mirar a los padres de la joven. Terelu Campos y Alejandro Rubio ayudarán a su hija en lo que haga falta, pero su forma de afrontar su futuro es distinta.

"Él no está de acuerdo con cómo ella está monetizando el embarazo de Alejandra", ha informado Laura Fa este martes en Espejo Público. Rubio no está a favor de "la presencia" que madre e hija tienen estos días en los medios de comunicación, ya que después de la portada de Hola Terelu se sentó en De Viernes para hablar del bombazo. Solo habían pasado dos días desde que el rostro de Así es la vida comunicara que iba a ser madre.

Desde el espacio conducido por Susanna Griso afirman, por tanto, que "Alejandro y Terelu viven uno de los momentos más delicados" en su relación, y es que el embarazo de Alejandra les mantiene ahora "más distantes que nunca". Cabe decir que el empresario únicamente se ha pronunciado sobre este tema con los reporteros que unas horas después de saltar la noticia le esperaron a las puertas de su casa. Fue parco en palabras, pero rotundo y natural a la hora de expresar sus inseguridades sobre el embarazo de la influencer.

"Esto es lo que hay, qué vamos hacer", dijo el empresario, que aseguró: "Creo que son demasiado jóvenes y se lo he dicho a ella". Según explicó, los futuros padres pensaron en su decisión: "Han pensado mucho en esta decisión y han optado por lo más conveniente". "Si mi hija es feliz es lo más importante para mi. Tiene una edad y tiene capacidad de tomar sus propias decisiones", zanjó.

Así se enteró Terelu del embarazo

Por su parte, Terelu insistió en que un bebé siempre es recibido y que, aunque se enteró de la noticia "de sopetón", se sintió feliz por su hija. "Yo dije: 'Ah, vale'. No tengas la menor duda. Yo voy a estar aquí. Toméis la decisión que toméis", contó en De Viernes. "Estábamos con unas diferencias que nada tienen que ver con su relación y de pronto me dice 'estoy embarazada'. Yo dije: '¿he escuchado estoy embarazada?'. Dije: 'ah, vale'. Yo digo 'bueno y cómo lo sabes, qué ha pasado'. Lo primero es: '¿Y ahora qué?'. Lo segundo es: 'Entiéndeme, soy tu madre pero yo no tengo nada que opinar ni nada que aconsejar. Tienes que comprenderme que yo no me sentiría cómoda diciéndole a mi hija, lo debes tener o no'".

Terelu explicó que no quiso entrometerse en la decisión de su hija: "Primero porque, mi sensación, es que ellos lo tenían claro. Fue Alejandra sola a contármelo. Yo a Carlo lo conocí una semana o así después. Al final todos esos planteamientos sirven para poco. A lo largo de la vida hemos tenido amigos que han estado diez años juntos, se han casado y a los tres meses ha saltado todo por los aires. Yo he tenido amigos que han tenido un hijo y siguen juntos".