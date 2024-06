Tres años de la muerte de Mila Ximénez: del mensaje de Terelu al homenaje en directo de Jorge Javier Vázquez

23 de junio de 2021. Este domingo se cumplieron tres años de la muerte de uno de los rostros más emblemáticos de Sálvame, Mila Ximénez, a causa de un cáncer de pulmón a los 69 años. Una muerte que dejó rotos a sus compañeros, amigos, hermanos y a su única hija, Alba, que tan solo medio año después sufrió la pérdida de su padre, Manolo Santana. Terelu Campos ha sido uno de los rostros conocidos que ha recordado a la periodista en esta efeméride tan señalada.

"Sé que ha pasado una hora y 23 minutos del día de su partida. Pero es que ella forma parte de mi vida todos los días", escribió la madre de Alejandra Rubio, de plena actualidad por el embarazo de su hija, en la madrugada de este lunes. "Solo los que me conocen de verdad saben que la llevo conmigo desde que me levanto".

Y añadió: "¿Cómo? Repito. Solo los que forman parte de mi vida lo saben. Y lo hago casi una hora y media después del día que se me fue. Pero así he querido hacerlo este año". Y sentenció: "Siempre en mi vida diaria que es lo importante. Amiga, qué tres años tan difíciles. Pero sé que me ayudarás. Te quiero forever".

Terelu Campos, que en septiembre sufrió la pérdida de su madre y a finales de año sumará una nueva personita a su familia, ha recordado a su amiga con este sentido mensaje. Pero no solo Terelu, que este fin de semana reapareció en TVE tras su entrevista en Telecinco, ha recordado a la que fuera su compañera en redes. María Patiño, por ejemplo, también lo hizo este domingo. Para ella, una imagen vale más que mil palabras. Kiko Hernández, por su parte, escribió: "No me olvido de ti. Estás conmigo todos los días de mi vida. Eterna Mila".

Jorge Javier Vázquez, que perdió una parte fundamental en su vida con su marcha, también abrió sus redes para rendirle homenaje: "Cuando te empiece a contar todo lo que ha pasado en estos tres años no te lo vas a creer". Además, el presentador también la recordó en el plató de Supervivientes All Stars (Telecinco). En una conexión con Adara Molinero, compañera de Mila en GH VIP, dijo: "Quiero aprovechar para algo, normalmente a mí no me toca trabajar los domingos, hoy me ha tocado presentar este programa de manera excepcional, me ha tocado estar contigo y me gusta poder hacerlo contigo y estar aquí".

Y añadió: "Ella también fue concursante de Supervivientes y aprovecho, Mila, para dedicarte el programa de hoy. Las casualidades no existen, aquí estamos hoy para ti". Chelo García-Cortés o Gema López, entre otros, también se han pronunciado.