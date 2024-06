El futuro laboral de Alejandra Rubio tras la cancelación de 'Así es la vida': Belén Esteban tiene la respuesta

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia son los protagonistas del momento: serán padres las próximas navidades tras comenzar una relación sentimental el pasado mes de febrero. La noticia de su embarazo trajo consigo una oleada de reacciones y críticas, a las que este martes la hija de Terelu contestaba, lejos de calmar las aguas. Desde entonces, no se ha hablado de otra cosa. Más aún, se ha cuestionado cuál será el futuro profesional de la nieta de María Teresa Campos tras la cancelación de Así es la vida de la parrilla de Telecinco, el espacio en el que colabora desde hace un año y que será sustituido por El diario de Jorge, un renovado El Diario de Patricia que será la nueva apuesta de Mediaset.

Ha sido Belén Esteban, quien ha despejado la duda sobre el futuro paradero laboral de Alejandra Rubio que, aunque reniegue de la televisión, lleva desde principios de 2020 participando en diversos espacios de la cadena: "Alejandra, tú vas a trabajar en ¡De Viernes! de colaboradora", desvelaba la 'princesa del pueblo' en la última entrega del 'nuevo Sálvame'.

¡De viernes! es el programa de corazón del prime time de la cadena de Fuencarral, encabezado por Beatriz Archidona y Santi Acosta, donde ya se han sentado su novio y su madre. De hecho, ella misma gestionó la última entrevista de su chico para este formato, en la que el hijo de Mar Flores no solo habló de la detención de sus hermanos paternos en Italia, sino también de la propia Alejandra, de cómo se conocieron y de cómo están llevando un romance tan mediático como el suyo.

"Tú vas a trabajar ahí porque eres el personaje del momento. Porque si no, no te hubieran llamado, pero entiendo que son listos. Ahora quieren verte con la tripa, verte embarazada. Cuando nazca el bebé", detallaba Belén. Lejos de quedarse callada, la ex tertuliana de Mediaset estallaba contra Alejandra por su reacción a las críticas que ha albergado durante estas últimas semanas: "No pasa nada por vender una exclusiva. Qué cosa más bonita es decir: estoy embarazada y salir con tu novio y enseñar a tu hijo, si te da la gana. Luego no te quejes. Porque el otro día tu madre en ¡De Viernes! dijo 'mi hija ha hecho la entrevista por dinero', y tú ayer sales y dices 'no. Lo he hecho porque no sabía de qué manera lo quería hacer'. No, ahora os tenéis que atener a las consecuencias, porque esto acaba de empezar".

Sobre la reacción de Alejandra a las críticas, también se pronunciaba María Patiño, apuntando que la hija de Terelu le está echando "un pulso a la profesión", algo que nunca ha hecho "su abuela".