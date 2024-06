Alejandra Rubio cuenta la verdad sobre sus estudios: "Curraba tanto que me desestabilizé completamente"

Un día después de conocerse el futuro laboral de Alejandra Rubio, que pasará a formar parte de la plantilla de De Viernes tras la cancelación de Así es la vida de la parrilla de Telecinco, han salido a la luz nuevas declaraciones sobre su embarazo. En su última entrevista, la joven ha charlado con Pilar Vidal sobre las críticas que recibe desde hace una semana por la exclusiva que concedió a la revista del saludo, a la que contó que, a sus 24 años, será madre de un bebé junto con su novio, Carlo Costanzia, de 31. Hay quienes cuestionan su madurez para afrontar al maternidad, dada su juventud y los constantes cambios que han marcado su vida laboral y estudiantil. Ella, en cambio, se ve totalmente capacitada para iniciar esta nueva etapa.

La hija de Terelu Campos se sentó esta semana con la periodista para grabar la última entrega de Drama Queen. Ambas presumen de llevarse muy bien, lo que ayudó a Alejandra a hablar con soltura sobre su vida privada. Y es que en los últimos días muchos han valorado que, por el hecho de no haber terminado sus estudios universitarios, no es capaz de ser madre. Ella aclara sus años de estudiante en el podcast.

La nieta de María Teresa Campos ha desmentido que fuera solo "tres días a la universidad", pero la realidad es que estudió Moda durante tres meses. Después se pasó al grado de Derecho. "Me levantaba para ir a la universidad habiendo dormido dos horas", apunta, ya que empezó a trabajar al mismo tiempo que cursaba sus estudios. "Nadie me ha pagado nada". "Me lo sacaba como podía, era imposible compatibilizar. Yo me vi fuera de mi casa, teniendo que ganar dinero...", cuenta, subrayando que sus padres nunca le han pagado el alquiler. "He tenido momentos que lo he pasado mal y cuando estaba en menos una barbaridad de dinero en la cuenta, mi madre en lo que me ha podido ayudar, me ha ayudado", afirma, en este sentido.

"Me estudiaba los temas, pero yo tenía una vida tan caótica... Curraba tanto que me desestabilizó completamente y lo dejé", añade. La solución fue estudiar durante tres años Arte Dramático: "Cuando me asenté y dejé de trabajar tantos días por la noche, decidí estudiarlo. Me daba vergüenza, pero mi abuela me dijo: 'hazlo que es lo que tienes que hacer'. Es mi pasión y a lo que me quiero dedicar", apunta.

Alejandra reconoce que ha sido siempre una chica mimada. "No me ha faltado de nada y lo he tenido todo", fruto de sus "buenas notas". "Mi madre ha sido superestricta y mi padre ha sido muy duro, pero lo agradezco", añade. "Yo le decía -a Alejandro Rubio- que no sabía hacer algo y me contestaba que me buscase la vida".

A propósito de esta entrevista, Pilar Vidal ha afirmado este jueves en Espejo Público que la colaboradora de televisión "tiene una profundidad que nadie conoce". "Está muy cultivada en la literatura, le gusta pintar... La ves y a priori puedes pensar que no las tiene, pero es así", ha destacado. Y a ella se ha sumado Carmen Lomana: "Es más educada que muchas de las personas que se sientan con ella -en los platós-".