Jordi González atiza a Alejandra Rubio tras el fichaje de Terelu en Mediaset: "Te vas a arrepentir"

Dos días después de que se confirmara el fichaje de Terelu Campos en Mediaset para ser colaboradora en ¡De Viernes!, Jordi González (el conductor de D Corazón donde trabajaba la hija mayor de María Teresa Campos hasta hace unos días) ha cambiado el tono este sábado al hablar del clan Campos. Tras las declaraciones de Alejandra Rubio en el podcast de Pilar Vidal, donde la joven aseguró que vivimos en una "sociedad podrida", Jordi ha tachado de "injustas" las palabras de la novia de Carlo Costanzia.

"Hay dos palabras de las que te vas a arrepentir: 'Sociedad podrida'", ha sentenciado el presentador de TVE al comentar la entrevista de la sobrina de Carmen Borrego.

Asimismo, Jordi González ha asegurado que Alejandra se va a arrepentir de sus declaraciones, ya que, según el presentador, no es justo que hable de "sociedad podrida" desde su posición.

"No es justo que tú desde tu posición hables de una sociedad podrida porque a ti no te trata tan mal la sociedad. No hables así de todo lo que te rodea, que no es solamente la gente que te pide fotos. También te rodea el público, la gente que se levanta a las cinco de la mañana, etc", ha manifestado el periodista.

La hija de Terelu Campos se sentó hace unos días con Pilar Vidal para grabar la última entrega de Drama Queen. Ambas presumen de llevarse muy bien, lo que ayudó a la 'nuera' de Mar Flores a hablar con soltura sobre su vida privada. Además de confesar que vivimos en una "sociedad podrida", la hija de Terelu también habló de sus estudios y se sinceró sobre cómo afronta ser madre joven.