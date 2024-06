Carlo Costanzia reconoce que Alejandra y él ya tuvieron otro susto antes del embarazo

No era su primera vez en un plató, pero la entrevista de Carlo Costanzia en De Viernes -y con su suegra Terelu debutando como colaboradora— levantó en la noche del pasado viernes 28 de junio máxima expectación. El programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona hizo un 12,4% de cuota de pantalla, lo que supone que 967.000 espectadores se engancharon a esa primera entrevista exclusiva del novio de Alejandra Rubio tras la noticia de la paternidad. Fue sin duda una noche llena de titulares en la que el hijo de Mar Flores arrancó con un talante bastante calmado pero que se fue calentando poco a poco mientras iba soltando titulares y perlitas que no nos han pasado desapercibidas.

Tras dar las gracias a Santi Acosta por su enhorabuena, algo que dijo con ironía -y cierto dolor—que no había escuchado mucho estos días, pues todo han sido críticas por la exclusiva que él y su chica dieron anunciando su embarazo, Carlo empezó a hablar tranquilo, confirmando que Alejandra "está bien, gracias a Dios" a pesar de haber dado positivo en COVID.

Sobre si estaba asustado como padre primerizo, dijo: "Es algo que da miedo, que da vértigo en un principio, es lícito estar un poco asustado, sobre todo cuando uno es tan joven y no tiene la estabilidad necesaria", comentó antes de reconocer que la noticia del embarazo fue "un shock".

Sin embargo, Ángela Portero le tiró de la lengua para que confesara que antes de que el test de embarazo diera positivo, la pareja ya se había llevado un susto. Ante la pregunta directa sobre si estaban buscando un niño, Carlo contestó a la defensiva: "A mí lo que me parece sorprendente es que una persona no pueda ir a la farmacia a comprar lo que le haga falta sin que salga en televisión. Cuando eso salió a la luz (refiriéndose a la compra del predictor), no tenía nada que ver", y continuó: "No te voy a contar lo que hacemos en la intimidad, pero no lo estábamos buscando, es algo que ha pasado y lo hemos acogido de buena manera".

Y continuó ofendido: "Como mujer sabrás que muchas veces puede haber retrasos y causar un sustito, y por precaución se hace este test para ver si ha pasado algo aunque se hayan tomado las precauciones pertinentes para ello". Fue entonces cuando, tras confesar que hubo aquella primera falsa alarma, Ángela Portero, muy directa, le dijo: "¿Y se habían tomado?", a lo que Carlo contestó: "Evidentemente la primera vez sí. La segunda…". "Lógicamente no", terminó por él Beatriz Archidona. Al parecer, ni el susto les hizo poner un poco de cordura a su pasión.

En una noche en la que hubo de todo, pero sobre todo mucha tensión, la templanza de Carlo se disolvió cuando el colaborador José Antonio León cuestionó si en el momento en el que Alejandra se quedó embarazada Carlo aún no había finalizado su relación con su antigua novia, Jeimy, pues al parecer él había visto mensajes del 13 de febrero en los que el actor le decía a ella "quiero volver contigo" o "eres la mujer de mi vida".

Fue entonces cuando el intérprete de Toy Boy explotó diciendo: "No entiendo la inquina con la que me hablas, cada vez que hablamos de Jeimy. ¿Te gusta? Díselo, no pasa nada", le soltó, ante lo que el periodista le replicó muy serio: "Tengo mujer desde hace tres años y espero que retires eso, tan fino y elegante que eres". Hasta la propia Terelu intervino para templar los nervios y calmar el enfado del que durante años había sido su compañero de Sálvame: "Carlo, mírame. Yo sé que estar aquí, a veces, no es fácil. Y tampoco es fácil para los que a veces estamos ahí. José Antonio hace su trabajo y a veces nuestro trabajo no gusta y no es agradable porque tenemos que preguntar cosas que no son bonitas, pero debemos hacerlo". A ver si el consejo le sirve en futuras entrevistas…