Paz Padilla defiende el embarazo de Alejandra Rubio y sus palabras indignan a las redes: "¡Pero qué burrada!"

De la creadora de:



"Los niños víctimas de abuso deberían callarse por no hacer daño a la familia"



Llega :



"En África y en la India las niñas tienen hijos con 12 y 14 años y no pasa nada "



No se puede dar más put0 asc0 ?#NiQueFueramos28Jpic.twitter.com/jNOxKk5W9n