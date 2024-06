Ana Rosa se va de vacaciones y lo celebra en un fiestón con todo su equipo: "Ahora quiero siestas, libros y recetas"

"Hoy cojo mis vacaciones. Nos vemos a la vuelta a principios de septiembre. Se quedan muy bien acompañados por este equipo maravilloso. Gracias por todo". Con este mensaje se ha despedido este jueves Ana Rosa Quintana de su audiencia en el que ha sido el último programa de la temporada para ella. La comunicadora disfrutará de unas merecidas vacaciones pero antes de trasladarse a Sotogrande (su refugio estival) ha reunido a todo su equipo para celebrar el trabajo bien hecho en los últimos meses.

La periodista ha adelantado que todavía le quedan "muchas cosas que hacer antes de irme" pero espera poder disfrutar de "un verano tranquilo, siesta, libros, músicas, recetas". En cuanto a esta primera temporada de TardeAR, Ana Rosa ha comentado que está "muy contenta" porque "ha sido un año de construir, crear equipo, hemos empezado con un plató totalmente distinto, un equipo distinto... Entonces es todo nuevo y cosas muy nuevas que hemos tenido que ir encajando, pero estoy realmente muy contenta".

Sobre las audiencias que han sido tan comentadas en las últimas semanas, ha explicado que "nos hemos quedado de media por encima de la media de la cadena, con tan solo un punto de la competencia, con todas las circunstancias ha sido un buen resultado". Y ha apuntado: "Hay que tener en cuenta que antes estaba Sálvame con su público, que no es el mismo que el nuestro, y hemos tenido que hacer familia. Los colaboradores, salvo corazón, no se conocían entre ellos".

Ha confesado que echa mucho de menos la política ("yo sigo siendo una yonki de la política, pero soy muy práctica ahora empieza otra etapa") y ha desmentido los rumores de las últimas semanas: "Volveré por la tarde, lo he dicho por activa y pasiva. Ni yo he propuesto volver a las mañanas, ni voy a jubilar, ni nada". También ha descartado fichar a Alejandra Rubio en su equipo ahora que se cancela Así es la vida, aunque asegura que le encantaría entrevistarla en el próximo curso: "Yo entrevistaría a todo el mundo que sea noticia. Es una niña muy jovencita que está un poco sobrepasada. Tiene que relajarse, ya lo aprenderá". Eso sí, le ha dado la bienvenida a Terelu, que ha fichado por De Viernes tras su coqueteo con TVE: "Me parece estupendo que Terelu vuelva, es una profesional de hace muchos años y siempre lo ha hecho muy bien".

Manuel Díaz El Cordobés, Mayka Navarro, Miguel Ángel Nicolás, Bea Archidona, Manu Marlaska, Paz Padilla, Laura Sánchez, Alaska... Nadie ha querido perderse el encuentro para despedir una temporada en la que le han plantado cara a Sonsoles Ónega y, desde el pasado mes de mayo, a María Patiño, Belén Esteban y compañía en el recién estrenado Ni que fuéramos shhh. Ha tenido lugar en el domicilio madrileño de Ana Rosa, concretamente en su jardín. Quintana siempre ha sido muy generosa con sus empleados. Lo fue cuando presidía Cuarzo y lo es ahora con Unicorn Contents, productora que dirige junto a su mano derecha desde tiempos inmemorables, Xelo Montesinos.

