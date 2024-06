No ha sido un año más para la gran matriarca de la televisión. A sus 68 espléndidos años, Ana Rosa Quintana se remangó, salió de su zona de confort en el reinado de las mañanas y se puso manos a la obra para servir a su cadena: se hizo cargo de las tardes tras el final de Sálvame. Y ahí está. Algunos creen que ha sido una temporada, digamos, complicadilla para ella, porque la de Usera, a pesar de la dificultad que le suponía hacer la tarde, ha tenido que enfrentarse a las potentes telenovelas de La 1 y a Sonsoles Ónega, que suele ganar el partido salvo en contadas excepciones, si bien la ex empleada de AR no lleva publicidad y cuenta con el impagable remate de Pasapalabra.

Pero, dentro de lo que cabe, a Ana Rosa no le ha ido tan mal. Por eso, la madrileña celebra en su domicilio capitalino una fiesta para agasajar a sus cotertulios y demás trabajadores de Unicorn Content, su productora, de su cadena Mediaset.

Lo hará este viernes por la noche. La periodista ha citado a todos a las 21:00 horas en su domicilio y hasta que el cuerpo aguante, que para eso ella no trabaja los viernes. El evento está planeado que se celebre en el jardín, y estaba fechado hace una semana, concretamente el pasado 20 de junio, pero debido a las previsiones de lluvia, que por cierto, se cumplieron, debieron aplazarlo hasta el día 27.

Diversión asegurada

Quintana siempre ha sido muy generosa con sus empleados. Lo fue cuando presidía Cuarzo y lo es ahora con Unicorn Contents, productora que dirige junto a su mano derecha desde tiempos inmemorables, Xelo Montesinos. Ella, por supuesto, acudirá a la fiesta, al igual que Antonio Montero, Marisa Martín-Blázquez, Paloma Barrientos, Miguel Ángel Nicolás, Silvia Taulés y, por supuesto, los tres directores de revista que tiene en su plantel: Jorge Borrajo, de Semana, Luis Pliego, de Lecturas y Vicente Sánchez, de Diez Minutos. Además de ellos, acudirán las celebrities de la mesa de actualidad: El Cordobés, Vicky Martín Berrocal, que por cierto ha roto definitivamente con Enrique Solís, como ya adelantamos en este periódico, Alaska y Mario Vaquerizo, que a buen seguro que cantan algo; la expresidenta de Andalucía Susana Díaz, la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, Cristina Tárrega, Bibiana Fernández y, por supuesto, su sobrino, Kike Quintana, la gran sorpresa del programa. Todos ellos harán de la fiesta una diversión asegurada.

Pero Ana Rosa tampoco se ha dejado fuera a sus compañeros de la mañana, el espacio que ahora se llama Vamos a Ver y que presenta con mucho éxito su mano derecha, Joaquín Prat. Él, por supuesto, acudirá a la casa de la que considera "su gran amiga" con su hermana Alejandra, que este año decidió dejar a Sonsoles para colaborar varios días a la semana con la mesa de corazón de su hermano, y quizás alguno más, como podría ser Alessandro Lequio.

Ana hace esto justo antes de irse de vacaciones. Este jueves será su último programa antes de cogerse todo el verano de vacaciones. Sí, como todos los años, la presentadora se coge dos meses y medio y regresará a mediado de septiembre, como ella misma ha dicho, a las tardes. Lo aclaró porque muchos especulaban con su retirada definitiva. "Por si no queda claro en septiembre vuelvo y vuelvo por las tardes", ha dicho en sus últimas entrevistas.

Las fiestas de Ana Rosa son habituales a final de temporada. El año pasado también fue en su casa. Sin embargo, hace dos años, la celebró en la finca La Caprichosa del municipio madrileño de Villa del Prado. Allí pudimos ver a Sonsoles poco antes de que se supiera que la dejaba y se iba a Antena 3. De hecho, Ana Rosa quiso salir a la puerta de la finca para posar ante los medios que habían acudido a cubrir la fiesta y lo hizo junto a los que consideraba su guardia pretoriana de presentadores. Allí estaba Sonsoles con Joaquín Prat, Patricia Pardo, Ana Terradillos y María Rey. Aquella fue la última foto de Ana Rosa y Sonsoles juntas. El resto de la historia ya la saben.