Ana Rosa se reencuentra con Jyoti, la mujer más baja del mundo, 15 años después: "Quiero trabajar en España"

Ana Rosa entrevistó este lunes a Jyoti, la mujer más baja del mundo, que se reencontró con la presentadora de Telecinco 15 años después de su primera entrevista. "Lo prometido es deuda", dijo la invitada al verse de nuevo con Quintana en un plató de televisión.

"Está más guapa y yo más vieja", soltó la comunicadora. "No creo, estás igual de guapa que antes", contestó Jyoti, que está de tour mediático por España. De hecho, el sábado participó en el programa La vida sin filtros, con Cristina Tárrega, también en Telecinco.

Jyoti se sentó en el sofá de TardeAR -necesitó que Ana Rosa la cogiera en brazos para salvar dos peldaños- y explicó cómo es la vida cuando mides 62 centímetros y pesas tan solo 5 kilos. "He cumplido mi sueño de ser actriz y quiero seguir trabajando en televisión, películas y programas", comentó. Además, no descarta "venir a España a trabajar". "Me encanta cómo me trata la gente aquí".

La estatura de Jyoti le dificulta la vida, pero también le ofrece cosas buenas, según explicó ella misma. "Me escondo, paso desapercibida y escucho los secretos de la gente", comentó ante Ana Rosa y el resto de colaboradores de TardeAR. "Y cuando viajo, paso por un bebé y no pago billete", comentó.

Por el contrario, tiene serios problemas cuando hay grandes aglomeraciones de gente. "No puedo ir por mi cuenta a ningún sitio", relató Jyoti, de 30 años y muy activa en las redes sociales, donde se ha hecho famosa con sus vídeos. A pesar de esa popularidad que le ha permitido recorrer el mundo, "Bollywood no me ha llamado". "Una injusticia", apuntó Ana Rosa.