La pulla de Ana Rosa Quintana a Victoria Federica tras desvelar si la ficharía para su programa: "No habla mucho"

Victoria Federica no pasa desapercibida. La sobrina de Felipe VI, que reniega de la etiqueta de influencer, debutará en los próximos meses en televisión. Tal y como adelantamos en febrero, ha fichado para la quinta temporada de El Desafío (Antena 3). Aunque la popularidad de la hija de la infanta Elena crece como la espuma, no todos los grandes de la pequeña pantalla quieren trabajar con ella. Una de las estrellas de la tele que no la ve para su programa es Ana Rosa Quintana.

Sobre si ficharía a la hermana de Froilán para su espacio vespertino, la presentadora de Telecinco señaló como parte negativa que Vic "no habla mucho": "Nosotros no solo trabajamos con la imagen, sino que trabajamos con la palabra", manifestó Ana Rosa este miércoles en los premios 'Beef Awards'. Sin embargo, no la descarta para una posible entrevista: "Yo entrevistaría a Victoria Federica y a quien sea noticia".

La comunicadora también se pronunció sobre el regreso de Jorge Javier Vázquez a las tardes de Telecinco a partir de septiembre. "Jorge lo hará fenomenal. Y a todos nos interesa que nos vaya fenomenal. A mí también", manifestó.

Además, Ana Rosa reconoció que había hablado con Jorge en una gala en la que se encontraron recientemente: "Jorge y yo somos como viejas amigas de toda la vida porque empezó con Rosa Villacastín y conmigo en Extra Rosa, en el año noventa y pico", dijo antes de remarcar que ella no tiene intención de irse de las tardes pese a los resultados de audiencia: "¡Si acabo de llegar!".