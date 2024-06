Ana Rosa habla de su futuro en Mediaset y desvela, por fin, lo que hará en Telecinco en septiembre tras un año en 'TardeAR'

Ana Rosa Quintana está a punto de cerrar su primera temporada al frente de TardeAR, el programa que presenta en la franja vespertina. Durante las últimas semanas, ha habido muchos rumores sobre su futuro en la cadena, incluso se ha especulado con un posible regreso a las mañanas, donde fue líder durante 18 años consecutivos. Sin embargo, la comunicadora ha confirmado que no habrá cambios en septiembre.

Ana Rosa Quintana aprovechó la sección que conduce su sobrino Kike para aclarar la situación. "Ana Rosa, ¿qué pasa? Que todo el mundo dice que te vas", le dijo en la charla que mantienen algunos días en las escaleras de la grada del público, justo antes de terminar la emisión de TardeAR.

"¿Qué me voy? ¿A dónde me voy a ir?", contestó la comunicadora. "No lo sé, pues eso digo yo. Ahora que estamos aquí en familia, tranquilamente, a solas, yo le voy a preguntar a la tita a ver si se va o no se va", continuó Kike Quintana. "Me iré de vacaciones", contestó la presentadora, que próximamente comenzará su tiempo de descanso habitual coincidiendo con el final de la temporada televisiva.

"Pero no te vas del todo, ¿no?", repreguntó Kike sin hacer alusión directa a los rumores de su marcha de TardeAR, pero dando pie a que Quintana se pronunciase sobre ello. "No me voy ni del todo ni del nada. Me voy de vacaciones y volveré de vacaciones", afirmó. "En septiembre, aquí voy a estar sentadita", remarcó por si todavía hubiera quedado alguna duda. "No nos la quitamos ni con agua caliente", añadió el sobrino con su particular sentido del humor.

TardeAR seguirá en verano y compartirá la tarde con el nuevo talk show que conducirá Jorge Javier Vázquez, que le quitará unos minutos a la emisión del magacín de Quintana, como adelantó Informalia hace unas semanas. De esta manera, El diario de Jorge se emitirá entre las 16.00 y las 17.30, y TardeAR irá justo después, de 17.30 a 20.00. Así, Quintana prácticamente competirá frontalmente con Sonsoles Ónega (18.00 a 20.00), quien ha liderado durante esta temporada.