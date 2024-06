Televisión "Es mi opinión, tú da la tuya": Ana Rosa Quintana se rebota con Miguel Ángel Nicolás en un tenso rifirrafe

El tertuliano de TardeAR cuestiona las palabras de la presentadora sobre el estado de salud de Julián Muñoz

A sus 76 años, y enfermo de un cáncer terminal, Julián Muñoz fue dado de alta este miércoles tras una semana recibiendo cuidados intensivos. El ex alcalde de Marbella salió del Hospital por su propio pie y de la mano de su mujer, Mayte Zaldívar. Así, desde TardeAR abordaron la última hora del estado de salud de Julián.

Precisamente, este asunto desató un 'rifirrafe' entre Ana Rosa Quintana y Miguel Ángel Nicolás. "A mí me llama la atención que uno de los mejores hospitales de Marbella no le hayan llevado el coche hasta la puerta para este señor que acaba de salir de alta hospitalaria, no médica", apuntó la presentadora del magacín de Telecinco. Cabe recordar que el que fuera alcalde de Marbella ingresó el pasado miércoles en el hospital tras experimentar un empeoramiento en su estado de salud y llegó al centro sanitario con visibles dificultades para caminar.

Por su parte, Miguel Ángel Nicolás mostró una opinión que difería de la que acababa de dar Ana Rosa: "Bueno, pero es cierto que durante este tiempo ha paseado por el jardín, se le ha visto paseando por la terraza de la habitación con su hija Elia, o sea, que él no ha estado en una cama, ha estado moviéndose y a lo mejor le han recomendado incluso que se mueva", replicó el tertuliano poniendo en 'jaque' a Ana Rosa.

Lejos de quedarse callada, Ana Rosa insistió en que cuando alguien recibe el alta hospitalaria tras varios días ingresado, lo lógico -a su juicio- es recoger al paciente en la misma entrada del hospital. "A ver, que no, señor, que uno sale del hospital en las circunstancias en las que está y te dejan meter el coche hasta la puerta".

Miguel Ángel Nicolás, desconcertado, no entendía el argumento de Ana Rosa: "Pero, ¿por qué no le van a dejar?". Algo que provocó un corte de la presentadora: "Bueno, perdona, es mi opinión, si quieres tú da la tuya". "No si tu opinión es la tuya y la mía mía", concluía el tertuliano.