Ana Rosa, sobre compartir las tardes con Jorge Javier: "A todos nos interesa que vaya fenomenal. A mí, también"

Una de las ventajas de presentar TardeAR es que ahora Ana Rosa Quintana por fin puede 'trasnochAR'. Por eso, de unos meses atrás podemos ver con más frecuencia a la periodista en eventos tras el cierre diario de su magazín. Eso mismo ha sucedido este miércoles 19 de junio, pues Ana Rosa acudía a disfrutar de una maravillosa noche en la plaza de toros de Las Ventas, donde se entregaban los premios 'Beef Awards' y donde atendió a los medios en un día en el que era inevitable hablar de varios temas de actualidad, entre los que estaba el de la noticia del embarazo de Alejandra Rubio: "Que nazca un niño siempre es una alegría, pero tendría que opinar su familia. Yo espero que le vaya muy bien y que tenga mucha suerte. Es muy joven, pero antes teníamos a los niños a esas edades", ha dicho Ana Rosa, que ha reconocido que ella, en cuanto a lo de ser abuela, ha "perdido la esperanza". Y especificó: "De los pequeños no quiero porque son muy jóvenes, y Álvaro se lo está tomando con tranquilidad". Sin embargo, no dudó en afirmar que ella sería "una abuela estupenda. Lo mejor de los abuelos: mimarlos, darles los caprichos, maleducarlos… y cuando se pongan toritos, con sus padres", dijo bromeando.

La presentadora cogerá en breve unos días de vacaciones para ir a Sotogrande y disfrutar de la familia y de la playa, pero dejó bien claro que en septiembre volverá a estar al pie del cañón en las tardes de Telecinco, que van a cambiar con la llegada de Jorge Javier Vázquez y El diario de Jorge. En cuanto a eso, dijo: "Jorge lo hará fenomenal. Y a todos nos interesa que nos vaya fenomenal. A mí también".

Además, reconoció que había hablado con él en una gala en la que se encontraron recientemente, pero no sobre el programa: "Jorge y yo somos como viejas amigas de toda la vida, porque empezó con Rosa Villacastín y conmigo en Extra Rosa, en el año noventa y pico", dijo antes de remarcar que ella no tiene intención de irse de las tardes: "¡Si acabo de llegar!".

En cuanto a si volvería a las mañanas, dijo: "A mí me encanta la mañana, me encanta la política, pero yo he dado este paso y, para atrás, ni para coger impulso". Poco a poco le ha cogido cariño a la tarde a pesar de la dura competencia que tiene enfrente con Y ahora Sonsoles. Sobre eso, al preguntarle si tiene alguna guerra con alguien, dijo: "No, yo no", finalizó rotunda.