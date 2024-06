Alba Carrillo llama a Telecinco "cadena del váter" y se ceba con Ana Rosa con su ataque más cruel

La entrevista que Alba Carrillo concedió este jueves al programa Land Rober Tunai Show, de la televisión gallega, acabó convertido en un ataque a Telecinco y a Ana Rosa Quintana, la que fuera jefa de la colaboradora cuando trabajaba para Mediaset. Apartada de esta cadena desde hace meses, Carrillo está entrada ahora en TVE, donde participa en Mañaneros y D Corazón.

Roberto Vilar, presentador de Land Rober, propuso un juego a Carrillo. Ella debía seleccionar diferentes casillas de un panel, donde aparecían distintos personajes conocidos para que diera su opinión de ellos. "La idea es hablar bien, de buen rollo...", dijo el presentador. "Pues no me llaméis a mí", contestó ella. "No como otras cadenas, como en Telecinco...", sugirió Vilar. Inmediatamente, la invitada reaccionó para referirse a esta emisora como "cadena del váter".

Al seleccionar la casilla número 5, apareció una imagen de Ana Rosa. "¡Ay! Me ha dado un retortijón. Algo ha pasado con Villar, Villarejo...", comenzó Carrillo. Acto seguido, decidió atacar a la presentadora usando la forma más cruel: el físico. "Ahí parece una tortuga. Le habéis sacado una foto malísima. ¿O está así ahora?", cargó con dureza.

Vilar, por su parte, optó por hacer el papel de 'poli bueno'. "Este juego era para hablar bien", pidió. "No, entonces tengo que decir que paso", contestó Alba Carrillo, quien inmediatamente después continuó con su crítica contra Ana Rosa Quintana. "Es... Bien jodida. Trabajé con ella y fenomenal... Me dejó sin paro, sin nada y luego me tuvo que dar lo mío", explicó. "¿Pero no tenías derecho a paro?", preguntó el presentador. "¿No eras autónoma?", añadió una de las colaboradoras. "Sí... autónoma. Pues eso, que es una cínica. Tened cuidado con ella en las fiestas, que os puede grabar", comentó en referencia a la fiesta en la que fue captada con Jorge Pérez, unas imágenes que luego generaron un importante contenido televisivo en los programas de Telecinco.