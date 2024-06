Alba Carrillo se moja sobre política y lanza un dardo a la ultraderecha: "Me asusta muchísimo"

Si una cosa caracteriza a Alba Carrillo (37) es su rotundidad a la hora de opinar. La modelo acostumbra a hablar sin reparos de cualquier tema, y así lo demostró recientemente en la entrevista que le hizo su amigo Euprepio Padula para el podcast El círculo independiente. En la última entrega de este espacio, la ex de Álex Coves se sinceró sobre sus ideales políticos.

"Soy muy roja", aseguró la invitada, que recordó que su familia, de origen militar, ha apoyado tradicionalmente a la derecha. Eso sí, esto no le supuso un problema para dar forma a sus propias opiniones políticas.

Orgullosa, la exconcursante de Gran Hermano VIP aseguró que había sido capaz de cambiar la ideología de Lucía Pariente: "Mi madre era muy de derechas y se ha trasladado gracias a mí". Y reconoció su desencanto con la clase política actual. Ningún partido la convence del todo: "No hay nadie que solucione nuestros problemas. Yo me pongo a ver y me parece terrible. Se echan mierda hablando mal unos a otros. Yo quiero un partido en el que a mí alguien me diga: 'Esto es lo que vamos a hacer. Te vamos a resolver esto".

"Yo voto lo menos malo. Ni un paso atrás en el tema de los derechos. La ultraderecha me asusta muchísimo porque no hay que ser gay, por ejemplo, para entenderlo ni ser inmigrante para entenderlo", subrayó la modelo. "Quiero ser un altavoz. Yo soy animalista, no me gustan los toros. Esto deberían ser los verdaderos influencers, los que lanzan mensajes que ayudan a que esto sea un poco mejor", añadió.

Dardo a Bertín Osborne

En su entrevista, la modelo animó a "leer" y "estudiar" para mejorar la comprensión del mundo. "Hace no mucho vi una entrevista de estas de En tu casa o en la mía [Mi casa es la tuya] de este señor [Bertín Osborne] que me parece caduco total y que es todo lo que no debe representar un hombre. Entrevistó a una influencer que hacía apología de la sandez. Y por favor. Nuestro mensaje es que hay que hacer cosas, seas del partido político que seas, pero con argumentos. Que tengas criterio, solidez", expresó.

Su intervención ha generado en las últimas horas todo tipo de opiniones, y han sido muchos los usuarios que han defendido sus argumentos. "Definitivamente necesitamos más Alba Carrillo y menos Tamara Falcó en lo platós televisivos de este país", "Alba Carrillo me representa tanto" o "Alba Carrillo, que aunque viene de familia de militares, es una persona progresista y comprometida" son algunos de los comentarios que se pueden leer en X.